The Beach: le autorità tailandesi vietano l'accesso alla spiaggia resa famosa dal film con DiCaprio

The Beach, il film con protagonista Leonardo DiCaprio, ha contribuito a sostenere il turismo in Tailandia, ma la grande attenzione riservata alle location ha portato il governo a vietare l'accesso, per ora temporaneamente, alla spiaggia di Maya Bay, situata a Ko Phi Phi Le.

Le autorità locali avevano già in passato lanciato degli appelli per spiegare ai turisti i rischi di un afflusso troppo sostenuto nel paradiso naturale e ora hanno deciso di assumere decisioni drastiche pur di salvare il patrimonio locale.

I visitatori, negli ultimi dieci anni, sono aumentati passando da circa 100 al giorno a oltre 3.000, situazione che ha causato rischi al delicato ecosistema e ha trasformato quasi in un incubo l'esperienza di chi sperava di ammirare gli splendidi paesaggi.

Maya Bay è diventata quindi una zona vietata ed è raggiungibile solo via mare, tuttavia le barche non possono avvicinarsi a più di 300 metri dalla riva.

Leonardo DiCaprio aveva recentemente portato la sua fidanzata Camila Morrone proprio a visitare i meravigliosi luoghi dove aveva girato The Beach e l'attrice e modella aveva condiviso alcuni suggestivi scatti.