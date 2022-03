The Batman, Paul Dano sull'Enigmista e il suo rapporto con Bruce Wayne

Direttamente dal red carpet di The Batman a New York, Paul Dano ha parlato del personaggio dell'Enigmista e del suo rapporto con Batman.

Come riportato da Comic Book, Paul Dano ha detto a proposito del personaggio interpretato in The Batman: "Robert Pattinson e il personaggio di Batman sono stati separati da Bruce Wayne. Credo siano due cose decisamente differenti". La stessa affermazione è stata fatta da Pattinson, che ha dichiarato che allontanare il lato della medaglia noto con il nome di Bruce Wayne è stato un modo per scendere a patti con i traumi passati del personaggio.

A proposito dell'Enigmista, invece, Paul Dano ha dichiarato di averlo sviluppato insieme al regista e sceneggiatore Matt Reeves. L'attore ha raccontato: "Beh, io e Matt Reeves abbiamo inizialmente parlato di eroe e cattivo e dei due versanti del trauma. L'Enigmista e Batman, in qualche modo, sono due facce della stessa medaglia. Perché Batman è nato dal trauma della morte dei suoi genitori e sta ancora lottando con il suo passato, specialmente in questo film, credo. La medesima cosa vale anche per l'Enigmista. Questo è il seme emotivo centrale da cui tutto il resto cresce. E lui, purtroppo, va dove va".

L'ultimo film di Matt Reeves (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di The Batman) è uscito in Italia il 3 marzo scorso grazie a Warner Bros. Negli Stati Uniti, il titolo ha aperto con 21.4 milioni di dollari guadagnati in occasione delle anteprime di giovedì sera.