Jude Law, la star di Skeleton Crew sarà Vladimir Putin nel biopic The Wizard of the Kremlin

Jude Law ha confermato ufficialmente che interpreterà Vladimir Putin nel nuovo film dal titolo The Wizard of the Kremlin (Il Mago del Cremlino), basato sul bestseller dello scrittore italiano Giuliano da Empoli.

Il film racconta le dinamiche di potere e manipolazione che sono in vigore all'interno del Cremlino, e viste attraverso gli occhi di un ex consigliere del presidente e leader della nazione russa.

Le riflessioni di Jude Law sul ruolo di Putin

"Non ho ancora iniziato a lavorarci" ha dichiarato Law "Al momento mi sembra come se stessi scalando l'Everest. Sono ai piedi della montagna e guardo in alto e penso a cos'ha detto".

Jude Law in una scena di Grand Budapest Hotel

Un problema grosso che potrebbe mettere in soggezione Jude Law:"È quello che provo spesso quando accetto un ruolo. Penso a come farò ad interpretarlo. Ma comunque è un problema che devo risolvere io".

Il regista e il cast di The Wizard of the Kremlin

Il film verrà diretto dal regista francese Olivier Assayas e Jude Law nel ruolo di Vladimir Putin all'inizio della sua carriera politica, avrà un ruolo secondario nella trama del film di Assayas. Secondo Variety, il cast del lungometraggio sarà ricco di diverse star del cinema.

Tra coloro che potrebbero partecipare alle riprese figurano principalmente la star di The Batman Paul Dano, Alicia Vikander e il co-protagonista di Una notte da leoni Zach Galifianakis. La sceneggiatura sarà firmata da Assayas ed Emmanuel Carrère. Dano sarà Vladimir Baranov, un artista divenuto produttore televisivo che mescola verità e bugie nel cuore del potere russo.