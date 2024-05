Hollywood contro Putin: annunciato il film Il mago del Cremlino con Paul Dano e Zach Galifianakis

Paul Dano, Alicia Vikander, Jude Law, Zach Galifianakis e Tom Sturridge faranno parte del thriller politico di Olivier Assayas Il mago del Cremlino, tratto dall'omonimo bestseller di Giuliano da Empoli.

Prodotto dalla Curiosa Films di Olivier Delbosc e da Gaumont - che hanno collaborato l'ultima volta per il premiato Il gusto delle cose a Cannes - Il mago del Cremlino è uno dei progetti più caldi in arrivo dal Mercato del Cinema di Cannes, dove Alexis Cassanet, responsabile vendite e distribuzione internazionale di Gaumont, sta dando il via alle prevendite.

Il mago del Cremlino è co-scritto da Assayas e Emmanuel Carrère, il cui romanzo Limonov è stato adattato per il grande schermo da Kirill Serebrennikov e sarà presentato in anteprima nella selezione ufficiale di Cannes.

La storia si apre in Russia, nei primi anni '90, all'indomani del crollo dell'URSS. In un nuovo mondo che promette libertà e flirta con il caos, un giovane artista diventato produttore televisivo, Vadim Baranov, diventa inaspettatamente lo spin doctor di un promettente membro dell'FSB (ex KGB), Vladimir Putin.

"Lavorando nel cuore del potere russo, Baranov confonde la verità con la menzogna, le notizie con la propaganda, dirigendo l'intera società come un grande reality show. Solo l'amore per la magnetica e libera Ksenia può distoglierlo da questo gioco pericoloso", si legge nella sinossi. "Il mago del Cremlino si propone di raccontare la storia di Baranov e, attraverso i suoi occhi, di svelare gli oscuri segreti del regime che ha contribuito a costruire".

Paul Dano interpreterà proprio Baranov.

Tradotto in oltre 30 lingue, Il mago del Cremlino è un bestseller internazionale che ha vinto il prestigioso Grand Prix Du Roman dell'Académie Française ed è stato finalista al Premio Goncourt. Il suo autore, Da Empoli, è stato consigliere del primo ministro italiano Matteo Renzi.