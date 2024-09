The Batman, per l?Uomo pipistrello stasera in onda su Italia 1 il regista si è ispirato a un mito della musica

Questa sera su Italia 1 andrà in onda The Batman, film del 2022 sul giustiziere mascherato di Gotham City; ad interpretare l'uomo pipistrello è Robert Pattinson.

Sapevate a chi si è ispirato il regista Matt Reeves per portare sullo schermo la sua versione di Batman? A Kurt Cobain, il leader dei Nirvana. Se infatti il regista ha lavorato alla sceneggiatura basandosi sui comic, in particolare scegliendo alcune storie ritenute capolavori della saga, al momento di caratterizzare il personaggio, la sua ispirazione è stato proprio la voce simbolo del grunge.

Il Batman "grunge" di Robert Pattinson

Il Batman di Matt Reeves

Reeves infatti, in The Batman ha optato per un Bruce Wayne che fosse ancora in formazione: un giovane uomo rabbioso e violento, pronto ad esplodere e sfogare il suo tormento in qualsiasi momento. Il Bruce Wayne di Reeves indossa il costume di Batman da soli due anni; dovrà perciò imparare a misurarsi con l'anima nera di Gotham City. È un personaggio che si sta ancora sviluppando. Emotivamente, è un uomo che ha vissuto una tragedia che lo ha segnato profondamente: la sua rabbia allora, diviene contraltare di un forte malessere interiore.

Come Kurt Cobain ha influenzato The Batman

In questo senso, la tragica figura di Kurt Cobain è stata una fonte di ispirazione. Sia per quanto riguarda il Kurt uomo, che la sua musica: uno dei pezzi che il regista ascoltava mentre scriveva la sceneggiatura era Something In The Way, poi utilizzata quando venne rilasciato il primo trailer del film. Fu proprio l'ascolto del brano che gli fece realizzare che invece di mostrare l'aspetto del Bruce Wayne playboy, c'era anche un Bruce Wayne sopravvissuto a una tragedia che lo aveva reso un uomo solitario. Guardando poi l'interpretazione di Pattinson nel film Good Time, Reeves aveva pensato che l'attore avesse qualcosa di Kurt: l'aspetto di una rockstar, ma l'animo di un solitarioThe Batman. Praticamente, agli occhi del regista, Robert Pattinson era già perfetto per il suo Batman ancora prima di sostenere il provino.

La scelta si è poi rivelata vincente.