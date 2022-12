The Bad Batch 2: il trailer della nuova stagione della serie animata di Star Wars

Disney+ ha condiviso il trailer di The Bad Batch 2, la nuova stagione della serie animata ambientata nell'universo di Star Wars creata da Dave Filoni che debutterà in streaming il 4 gennaio.

Nel video si vedono i protagonisti ritrovarsi alle prese con nuove missioni, svelando degli spoiler sulla storia di Omega e mostrando tante spettacolari sequenze delle avventure in arrivo sugli schermi, oltre a personaggi molto amati dai fan della saga.

La serie The Bad Batch segue il gruppo di cloni sperimentali d'elite della Bad Batch (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell'immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch - una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell'Esercito dei Cloni - possiede un'eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio.

Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) e Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS) sono i produttori esecutivi di Star Wars: The Bad Batch, mentre Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels) è la co-produttrice eseucutiva e Josh Rimes il produttore (Star Wars Resistance). Brad Rau ricopre anche il ruolo di supervising director con Corbett come capo sceneggiatore.