The Archies: primo sguardo allo scatenato musical live action dove l'India sembra Riverdale

Primo sguardo al teaser trailer di The Archies, scatenato musical indiano presentato durante l'evento globale Netflix TUDUM 2023. La regista e produttrice Zoya Akhtar e la produttrice Reema Kagti reinterpretano i fumetti di Archie nel musical live action ambientato in India negli anni '60 che arriverà prossimamente sullo streamer.

Come anticipa il teaser, The Archies è ambientato nel 1964, l'anno del rock'n roll, come mostra il look di una giovane band che si esibisce di fronte a ragazzine festanti in un tripudio di capelli cotonati, gonne corte, abiti floreali e twist. Tra danze sfrenate, frullati e hamburger, l'India del film sembra molto simile alla Riverdale americana, adolescenti problematici incorporati. Non ci resta che attendere l'uscita del musical per saperne di più.

Che cosa sappiamo di The Archies?

Dopo l'adattamento di Riverdale, che si concluderà con la settima stagione, attualmente in corso, arriva una nuova versione dei popolari fumetti di Archie che stavolta saranno riletti da una cultura completamente diversa. A firmare la regia è la nota regista indiana Zoya Akhta.

Di seguito trovate il cast di The Archies, quasi interamente composto da interpreti indiani. Gli attori che vestono i panni di Archie, Betty e Veronica sono esordienti, pur provenendo da una lunga tradizione di interpreti di Bollywood.

Agastya Nanda è Archie Andrews

Khushi Kapoor è Betty Cooper

Suhana Khan è Veronica Lodge

Mihir Ahuja è Jughead Jones

Vedang Raina è Reggie Mantle

Jamie Alter è Mike Gomes

Yuvraj Menda è Dilton Doiley

Abhinandan Tejaswi è Dennis

Di cosa parla The Archies?

Sebbene non ci sia ancora una sinossi ufficiale, The Archies è stato presentato come un period drama musicale che adatterà i classici fumetti di Archie e li ambienterà negli anni '60. L'epoca in cui si svolgono gli eventi potrebbe presentare delle affinità con la settima stagione di Riverdale, anch'essa ambientata ne gli anni '50.

In un'intervista con Variety, Zoya Akhtar ha dichiarato: "Archie è stato una parte importante della mia infanzia e della mia adolescenza. I personaggi sono iconici e amati in tutto il mondo, motivo per cui sono un po' nervosa. Devo assicurarmi che il film alimenti la nostalgia di una generazione che è cresciuta con il fumetto e che tuttavia parli ai giovani adulti di oggi".