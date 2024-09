The Apprentice: una campagna di crowdfunding per sostenere la distribuzione nelle sale

Il film The Apprentice si è ritrovato senza l'appoggio di uno dei suoi principali finanziatori e i produttori hanno inoltre lanciato una campagna di crowdfunding.

Il lungometraggio sull'ascesa al potere di Donald Trump era stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes ed è stato recentemente proposto anche a Telluride.

I problemi con i finanziatori

The Apprentice debutterà nei cinema americani l'11 ottobre e, nelle ultime ore, è stato annunciato che Kinematics ha stretto un accordo con Rich Spirit di James Shahi ed è entrato nel team che si occuperà del film.

Kinematics, che era guidata in precedenza da Mark Rapaport ed Emanuel Nunez, si era occupata dei finanziamenti per sostenere la produzione.

The Apprentice, la recensione: il film di Ali Abbasi è un'istantanea perfetta del turning point americano

Rapaport ha dichiarato: "Essendo uno sceneggiatore e regista, ho capito l'importanza di sostenere i filmmaker visionari nello spazio dei film indipendenti. Ho creato Kinematics basandomi su quel concetto principale. Dopo aver letto lo script, ho visto del potenziale grandioso in The Apprentice e mi sono impegnato nel dare i fondi necessari a farlo realizzare. Sfortunatamente, delle differenze creative hanno portato Kinematics a lasciare il progetto".

A creare dei problemi è stata la rappresentazione di Donald Trump nel film, considerando che Dan Snyder, responsabile di Kinematics, sostiene l'ex presidente degli Stati Uniti.

La campagna di crowdfunding

I protagonisti del film

Su Kickstarter è intanto stata lanciata una campagna per sostenere la distribuzione nei cinema del film con star Sebastian Stan e Jeremy Strong, cercando di ottenere i fondi necessari a farlo rimanere nel maggior numero di sale per il tempo più lungo possibile.

La produttrice esecutiva Amy Baer e Dan Bekerman hanno sostenuto sul sito che l'opera cinematografica è distante dagli aspetti politici, tuttavia Trump e i suoi sostenitori stanno cercando di impedirne la distribuzione, aggiungendo: "L'idea che gli artisti non possano più criticare liberamente i potenti dovrebbe preoccuparci tutti. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per impedire questo pericoloso precedente".

Il film è stato scritto da Gabriel Sherman e nel cast c'è anche Maria Bakalova.

Chi sosterrà il progetto, in base alla cifra donata, potrà vedere in streaming The Apprentice dopo la sua distribuzione nelle sale, avere il proprio nome nei titoli di coda, ricevere oggetti di scena o biglietti VIP per partecipare alla première di New York.

Ecco la clip tratta dal film: