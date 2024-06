The Animal Kingdom: misteriose mutazioni e tuffi nel fiume nella clip esclusiva

Il personaggio di Paul Kircher lavora alacremente per liberare il fiume da rami e altri detriti nella clip esclusiva di The Animal Kingdom proposta da Movieplayer.it. Kircher, figlio d'arte di Irène Jacob e Jérôme Kircher, interpreta un adolescente che perde i suoi riferimenti quando il mondo che conosceva viene stravolto da misteriose mutazioni che trasformano gli esseri umani in ibridi animali. Nella clip vediamo che la mutazione è in corso sia per Émile, questo è il nome del suo personaggio, che per un altro adolescente, interpretato da Tom Mercier, in cui si è imbattuto nei boschi.

Scritto e diretto da Thomas Cailley, The Animal Kingdom è un coming of age che sceglie la via del fantasy per toccare temi quali i legami familiari, la crescita e l'emancipazione, il sacrificio e il rapporto tra genitori e figli. A interpretare il padre di Émile è Romain Duris, mentre Adèle Exarchopoulos nella parte di suo padre e di Adèle Exarchopoulos vesti i panni di una poliziotta che indaga sulla fuga di alcune creature. Potete leggere la nostra recensione di The Animal Kingdom in vista dell'arrivo del film nei cinema italiani, il 13 giugno, distribuito da Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

La sinossi

Émile ha solo 16 anni e vorrebbe una vita normale: la scuola, le serate con gli amici, i primi amori. D'un tratto, però, l'adolescente si trova a fare i conti con alcuni inaspettati cambiamenti dopo che alcune misteriose mutazioni trasformano gli esseri umani - tra cui sua madre - in ibridi animali.

Come rivela Variety, gli interpreti principali di The Animal Kingdom si sono preparati per mesi per incarnare al meglio i loro ruoli. Il personaggio interpretato da Tom Mercier, ad esempio, ha lavorato con degli esperti uccelli per imparare a parlare gli uccelli aspirando i suoni invece di proiettarli. Paul Kircher, nel frattempo, ha imparato tecniche di respirazione ed emissione suoni speciali, grugniti e grida mentre il suo personaggio si trasforma in un lupo.

"Quello che abbiamo cercato di dimostrare è che questa mutazione viene presentata come una malattia terribile, ma finisce per rivitalizzare un mondo che stava morendo", ha spiegato il regista.