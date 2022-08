The Amazing Spider-Man, su Netflix in streaming da oggi

The Amazing Spider-Man, il primo capitolo della saga con Andrew Garfield, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 16 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati.

The Amazing Spider-Man, il primo capitolo della saga con Andrew Garfield datato 2012, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 16 agosto 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Peter Parker è un liceale che è cresciuto con i suoi zii, Ben e May, che lo hanno adottato da piccolo. Come molti ragazzi della sua età, Peter sta cercando di capire chi è davvero, e in che modo è diventato la persona che è oggi. Oltre a questo, Peter è alle prese con la prima cotta della sua vita, per la compagna di scuola Gwen Stacy. Un giorno Peter scopre una misteriosa valigetta che apparteneva a suo padre, e decide di indagare per saperne di più sulla scomparsa dei suoi genitori.

Andrew Garfield cammina a testa in giu sul tetto di un autobus in una scena The Amazing Spider-Man

Le ricerche lo portano alla Oscorp, dove lavora lo scienziato Curt Connors, che è un ex-collega di suo padre. Durante una visita ai laboratori della Oscorp tuttavia, Peter viene punto da un ragno geneticamente modificato, e ne acquisisce le stesse straordinarie abilità. The Amazing Spider-Man, diretto da Marc Webb, ha incassato nel mondo oltre 750 milioni di dollari, producendo l'ovvio sequel nel 2014. In seguito il ruolo è stato affidato a Tom Holland, che è ufficialmente entrato nel Marvel Cinematic Universe con il suo Spider-Man, tutt'ora uno dei supereroi più amati dell'immaginario filmico.