The Agency, Jodie Turner-Smith new entry nel cast della serie Paramount+

L'attrice britannica Jodie Turner-Smith è stata ufficialmente inclusa nel cast della nuova serie The Agency, prodotta da Showtime. Conosciuta per i diversi ruoli sia in ambito televisivo che cinematografico, Turner-Smith è reduce dalla serie The Acolyte, dello Star Wars Universe.

Dopo aver recitato al fianco di Jennifer Aniston e Adam Sandler in Murder Mystery 2 nel 2023, la star torna sul piccolo schermo, in cui debuttò come attrice nel 2013, partecipando ad alcuni episodi della serie televisiva True Blood, con Anna Paquin.

Thriller in tv

Jodie Turner-Smith interpreterà Sami Zahir, una professoressa di antropologia sociale che intrattiene una relazione con Martian, interpretato da Michael Fassbender. Il cast della serie è ricco di star del calibro di Jeffrey Wright e Richard Gere, con George Clooney come produttore esecutivo.

Primo piano di Jodie Turner-Smith in Senza rimorso

Basata sulla serie francese Le Bureau, il thriller di Paramount+ e Showtime racconta la storia di Martian (Fassbender), un agente segreto della CIA costretto ad abbandonare la sua vita sotto copertura e tornare alla London Station. Quando l'amore che aveva lasciato riappare improvvisamente, la passione si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si scontrano con il suo cuore.

Showtime ha commentato l'ingaggio di Turner-Smith attraverso le parole di Nina L. Diaz, Presidente e Content Chief Creative Officer:"Jodie Turner-Smith è una forza che cattura il pubblico con la sua potenza emotiva. Siamo entusiasti che si unisca al nostro straordinario cast insieme a Michael Fassbender, Jeffrey Wright e Richard Gere".

Turner-Smith è apparsa di recente nel film di Noah Baumbach per Netflix, Rumore bianco, e nella serie Disney+ The Acolyte: La seguace. Ad inizio anno, si è aggiunta al cast del film di Kogonada, A Big Bold Beautiful Journey. Nel 2023, è apparsa in alcuni episodi dell'ultima stagione di Sex Education, al fianco di Asa Butterfield, Ncuti Gatwa e Gillian Anderson.