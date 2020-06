The Afterparty: la comedy di Phil Lord e Chris Miller ordinata da Apple TV+

La comedy Phil Lord e Chris Miller intitolata The Afterparty ha ottenuto il via libera alla produzione da Apple TV+.

The Afterparty, la comedy prodotta da Phil Lord e Chris Miller, ha ottenuto l'ordine della produzione di otto episodi parte di Apple TV+.

Il progetto sarà prodotto da Sony Pictures TV e per ora non è ancora stato annunciato il cast che reciterà nella serie.

Chris Miller ha creato la serie e ne sarà lo showrunner. Negli episodi di The Afterparty si racconterà la stessa notte raccontata in ogni episodio dalla prospettiva di un singolo personaggio.

Ogni volta cambierà lo stile dal punto di vista visivo e il genere cinematografico, in modo da adeguarsi al carattere dei diversi personaggi.

Chris Miller e Phil Lord hanno stretto un accordo della durata di cinque anni con Sony Pictures Television nel mese di aprile 2019 che prevede la realizzazione di serie live-action di genere comedy e drama, oltre a a show animati e alcuni titoli tratti dai fumetti della Marvel e dedicati ai personaggi di cui la Sony ha ancora i diritti.