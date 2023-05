The Adults: il trailer del nuovo film indie con Michael Cera (VIDEO)

Ecco il trailer ufficiale originale di The Adults, il nuovo film indipendente con Michael Cera che è stato presentato alla Berlinale e, a breve, al Tribeca Film Festival.

Variance Films ha appena pubblicato il nuovo trailer esclusivo della commedia-dramma diretta e sceneggiata da Dustin Guy Defa intitolata The Adults. Il protagonista della pellicola indipendente è Michael Cera che recita nei panni di Eric, un ragazzo che si ritrova a dover riallacciare i rapporti con le sue sorelle, interpretate da Hannah Gross e Sophia Lillis.

Fin dalle prime immagini del breve filmato, è chiaro che Eric e le sue due sorelle, Rachel (Gross) e Maggie (Lillis), hanno un rapporto molto teso... ma c'è molto di più sotto la superficie. Nella pellicola di Defa, oltre a Cera, Lillis e Gross, figurano anche Wavyy Jonez, Tina Benko, Kyra Tantao, Kiah McKirnan, Lucas Papaelias e Simon Kim.

Dopo la prima mondiale al Festival del Cinema di Berlino, il film festeggerà la sua prima negli Stati Uniti al Tribeca Film Festival quest'estate, per poi arrivare nelle sale cinematografiche il 18 agosto. La sinossi di The Adults recita: "Il film narra la storia di Eric (Cera) che torna a casa per una breve visita e si ritrova intrappolato tra il ricongiungimento con le sorelle e la voglia di rivincita con il suo vecchio gruppo di poker."

"Man mano che il soggiorno si prolunga, per Eric diventa sempre più difficile evitare scontri e rivelazioni, mentre la facciata accuratamente costruita della sua età adulta cede il passo a vecchi conflitti infantili. Mentre Maggie (Lillis) cerca di ricreare il mondo intimo che i tre fratelli condividevano un tempo, Eric e Rachel (Gross) si trovano ad affrontare il divario tra ciò che erano da bambini e gli adulti che sono ora."