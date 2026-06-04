The 50 si prepara già alla seconda stagione: Prime Video punta al bis del reality

The 50, il nuovo reality show in onda su Prime Video e prodotto da Banijay, non è ancora arrivato al traguardo ma sembra avere già lo sguardo puntato sulla prossima stagione. Il programma che ha messo ben cinquanta concorrenti dentro un gioco a eliminazione che si muove tra prove fisiche, strategie, alleanze e momenti di puro caos televisivo, si prepara infatti a tornare con una seconda edizione.

La prima stagione si chiuderà venerdì 5 giugno con gli ultimi tre episodi in streaming, quelli chiamati a svelare finalmente il vincitore. Ma mentre il pubblico aspetta il verdetto, dietro le quinte la macchina produttiva sarebbe già ripartita.

The 50, si pensa già alla seconda stagione

The 50, Francesco Chiofalo

The 50, versione italiana di un format già affermato all'estero, ha trovato rapidamente una propria identità grazie a un cast numeroso e variegato, prove da affrontare sia in squadra che individualmente e un equilibrio costante tra competizione, spettacolo e dinamiche tipiche dei reality (si legga: polemiche).

Una formula che, pur presentando qualche incognita sulla carta, è riuscita a conquistare il pubblico, soprattutto quello più attivo sui social e abituato a seguire e commentare ogni sviluppo in tempo reale.

Secondo quanto riportato da Fanpage, la seconda edizione del reality sarebbe già in fase di preparazione. Prime Video e Banijay starebbero lavorando alla nuova stagione e avrebbero già avviato una fase di selezione dei concorrenti per scegliere il nuovo cast con l'obiettivo di costruire un gruppo capace di replicare, o magari superare, l'impatto del primo.

Anche stavolta la ricetta dovrebbe restare fedele allo spirito del programma: personaggi provenienti dal web, volti della tv, influencer, ex concorrenti di altri reality e figure abbastanza competitive da trasformare ogni prova in una guerra di nervi.

Le registrazioni, salvo cambiamenti, dovrebbero svolgersi a settembre e durare circa otto giorni. Il set dovrebbe riportare i concorrenti nell'atmosfera del castello, ormai diventato uno degli elementi più riconoscibili dello show, tra scenografie da gioco medieval-pop e sfide che oscillano tra l'ispirazione alla Squid Game e il gusto più leggero di Giochi senza frontiere.

Cosa aspettarci dalla finale: chi vincerà?

Helena Prestes, uno dei concorrenti di The 50

Prima del futuro, però, c'è ancora il presente. Venerdì 5 giugno The 50 chiuderà la sua prima corsa su Prime Video con gli episodi finali e con la proclamazione del vincitore. Tra i nomi ancora in gioco ci sono alcuni dei concorrenti che più hanno fatto discutere e coinvolto il pubblico sui social, da Edoardo Tavassi a Helena Prestes, da Shaila Gatta a Francesco Chiofalo, passando per Paola Caruso, Il Musazzi e i Twins Porta.

Proprio la forza del cast è stata una delle chiavi della prima stagione. The 50 ha funzionato quando è riuscito a tenere insieme la competizione e la personalità dei suoi protagonisti, senza trasformarsi soltanto in una lunga sequenza di liti o confessionali.

Anche se non sono certo mancate le polemiche: solo qualche giorno fa Eva Grimaldi ha insultato pesantemente Helena Prestes, seguita a ruota dalla collega Antonella Elia, per poi chiedere scusa poco dopo sui social. Il motivo? La strategia sottile della modella brasiliana che ha portato all'eliminazione dell'attrice.

Insomma, questa prima stagione ha fatto molto parlare di sé, sembra quindi ovvio che a essa ne dovrà seguire un'altra che sia almeno allo stesso livello. E se tutto parte dal cast, non ci resta che scoprire chi verrà coinvolto. Intanto però l'appuntamento è per la finalissima del 5 giugno.