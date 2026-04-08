That Time I Got Reincarnated as a Slime: Crunchyroll presenta il doppiaggio italiano del nuovo film

Il nuovo film di That Time I Got Reincarnated as a Slime promette di espandere l'universo narrativo con una parentesi che sa di vacanza. E ora Crunchyroll presenta anche il doppiaggio italiano al completo.

Un ritorno al cinema tra doppiaggio italiano e nuove voci

Il viaggio di That Time I Got Reincarnated as a Slime Il Film: Le Lacrime del Mare Azzurro prende ufficialmente forma anche per il pubblico italiano. Distribuito da Crunchyroll insieme a Sony Pictures Entertainment, il lungometraggio arriverà nelle sale il 30 aprile 2026, accompagnato da un doppiaggio completo in italiano e da un cast vocale che unisce nomi noti e nuove sfumature interpretative.

Tra le voci principali troviamo Elisa Giorgio nel ruolo di Rimuru Tempest, affiancata da Emanuela Ionica nei panni della misteriosa Yura e da Stefano Pozzi come Gobta. Il cast si amplia con interpreti come Mattia Bressan (Veldora) ed Emanuela Pacotto (Luminus), dando vita a un mosaico sonoro che restituisce energia e identità ai personaggi.

Alla regia troviamo Yasuhito Kikuchi, già coinvolto nell'universo della serie, mentre la sceneggiatura è firmata insieme a Toshizo Nemoto. La produzione è affidata allo studio Eightbit, che prosegue il lavoro di adattamento visivo di un franchise nato dalla penna di Fuse e diventato, nel tempo, uno degli isekai più riconoscibili degli ultimi anni.

Il trailer doppiato italiano anticipa atmosfere luminose e dinamiche, ma lascia intravedere una tensione sotterranea: quella tipica delle storie che iniziano come parentesi leggere e si trasformano rapidamente in qualcosa di più complesso. Il risultato è una promessa chiara: un film pensato sia per chi segue la saga fin dall'inizio, sia per chi vuole entrarci per la prima volta.

Tra vacanza e mistero: la nuova avventura di Rimuru

La trama si inserisce dopo gli eventi legati alla Federazione del Regno dei Demoni di Tempest, portando Rimuru e i suoi alleati verso la Dinastia Stregona di Thalion, governata dall'imperatrice Elmesia. L'invito a visitare un'isola privata sembra inizialmente un'occasione di tregua, una pausa quasi contemplativa dopo le tensioni politiche e militari affrontate nella serie.

Ma come spesso accade nell'universo di Ten-Sura, l'equilibrio è fragile. L'apparizione di Yura introduce una frattura narrativa che si espande come un'onda nel mare azzurro che dà il titolo al film. Non è solo un nuovo personaggio, ma il catalizzatore di un evento destinato a coinvolgere Rimuru e i suoi compagni in una spirale di mistero e conflitto.

L'anima del franchise resta intatta: la storia di Minami Satoru, uomo comune reincarnato in uno slime, continua a evolversi mantenendo quel mix di ironia, strategia politica e worldbuilding che ha reso la serie così amata. Tuttavia, il film sembra voler esplorare un registro leggermente diverso, giocando con l'idea del viaggio e dell'ignoto, quasi come se il mare stesso diventasse uno spazio narrativo da attraversare.

Con una durata di 104 minuti e la disponibilità sia doppiata che sottotitolata, il progetto si inserisce in una fase particolarmente ricca per il franchise, che vede anche la quarta stagione già disponibile in streaming. Questo nuovo capitolo cinematografico non si limita a espandere la storia: prova a ridefinire il tono, oscillando tra leggerezza e tensione, come una calma apparente prima di qualcosa destinato a cambiare ancora una volta gli equilibri del mondo di Rimuru.