That Time I Got Reincarnated as a Slime, Crunchyroll porta il film nei cinema italiani

Tra grande schermo e streaming, That Time I Got Reincarnated as a Slime inaugura la primavera con un nuovo film evento e una stagione cruciale, espandendo l'universo di Rimuru con una storia parallela dal respiro fantasy.

Crunchyroll e Sony Pictures annunciano l'uscita italiana di That Time I Got Reincarnated as a Slime Il Film: Le Lacrime del Mare Azzurro, al cinema dal 30 aprile. Il lungometraggio affianca l'arrivo della quarta stagione anime, attesa in streaming dal 3 aprile.

Rimuru conquista il grande schermo

Crunchyroll ha ufficializzato la data d'uscita italiana di That Time I Got Reincarnated as a Slime Il Film: Le Lacrime del Mare Azzurro, che arriverà nelle sale cinematografiche dal 30 aprile grazie alla distribuzione congiunta di Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment. Il film sarà proposto in giapponese con sottotitoli in italiano, confermando l'attenzione verso il pubblico che segue la saga nella sua forma originale.

Il lungometraggio si inserisce come racconto parallelo rispetto agli eventi della terza stagione della serie anime, scegliendo un tono che mescola evasione e tensione narrativa. Dopo la cerimonia di apertura della Federazione del Regno dei Demoni di Tempest, Rimuru e i suoi compagni ricevono un invito dall'Imperatrice Celeste Elmesia della Dinastia Stregona di Thalion per una visita su un'isola privata. L'idea di una pausa, però, dura poco: l'apparizione della misteriosa Yura trasforma quella che sembra una vacanza in un nuovo incidente, con il mare azzurro a fare da cornice a sviluppi tutt'altro che rilassanti.

Alla regia torna Yasuhito Kikuchi, affiancato in sceneggiatura da Toshizo Nemoto, mentre il soggetto porta la firma di Fuse. L'animazione è affidata a Eightbit, studio che negli anni ha contribuito a dare forma visiva coerente e riconoscibile all'universo di Tempest. Il film si presenta così come un tassello pensato per arricchire l'esperienza dei fan senza sostituirsi alla linea narrativa principale, ma ampliandone temi e atmosfere.

Dallo slime al Signore dei Demoni, un franchise che continua a crescere

Il debutto cinematografico di Le Lacrime del Mare Azzurro arriva in un momento strategico per il franchise, che si prepara anche al ritorno televisivo. La Stagione 4 dell'anime sarà infatti disponibile in streaming su Crunchyroll dal 3 aprile 2026, rafforzando un calendario che tiene insieme sala e piattaforma.

La serie, nata nel 2018, racconta la reincarnazione di Minami Satoru in uno slime dotato di abilità straordinarie come "Predatore" e "Grande Saggio". Da creatura apparentemente insignificante, Rimuru Tempest si è trasformato in un leader capace di unire mostri e umani, dando vita a una delle saghe isekai più seguite degli ultimi anni. Non a caso, il manga e le light novel originali hanno superato i 56 milioni di copie vendute, confermando una popolarità che va ben oltre la nicchia.

La locandina di That Time I Got Reincarnated as a Slime

Nella nuova stagione, il sogno di Rimuru di costruire un'alleanza stabile tra umani e mostri entra in una fase più complessa. Mentre Tempest prospera, emergono nuovi attriti: Granville Rozzo e la nipote Maribel si oppongono al Signore dei Demoni con l'obiettivo di "proteggere" l'umanità governandola, mentre a El Dorado Leon insegue i propri scopi. Sullo sfondo, il risveglio di un nuovo Eroe aggiunge un ulteriore livello di tensione.

Il film, in questo contesto, funziona come una parentesi narrativa che non spezza il ritmo, ma lo accompagna. Le Lacrime del Mare Azzurro offre ai fan l'occasione di ritrovare personaggi familiari in una situazione diversa, più intima e al tempo stesso carica di presagi. Un modo per preparare il terreno alle sfide future, dimostrando come il mondo di That Time I Got Reincarnated as a Slime continui a espandersi senza perdere coerenza, tra leggerezza apparente e ambizioni sempre più grandi.