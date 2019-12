Thanos: Donald Trump si paragona a lui su Twitter ma gli utenti sono perplessi (VIDEO)

Donald Trump è Thanos in un video diffuso via Twitter dallo staff dell'attuale Presidente USA, ma, come è ovvio per chiunque conosca anche superficialmente il MCU, tanti utenti hanno fatto notare che forse non è proprio il paragone migliore.

Per Donald Trump non è un momento facile, con i Democratici all'attacco che, il 10 dicembre, hanno pubblicamente accusato l'attuale Presidente USA di abuso di potere e ostruzione del Congresso. E lui? Ha gridato alla caccia alle streghe e, sempre su Twitter, ha voluto mettere in chiaro che nulla potrà ostacolare la sua rielezione nel 2020.

Per questo l'account Trump War Room, una delle pagine gestite dallo staff di Trump, ha diffuso un video in cui il volto del Presidente è sovrapposto al corpo del Titano Pazzo, intepretato da Josh Brolin nel MCU, a riprendere proprio una delle scene più drammatiche di Avengers: Endgame, quella in cui l'orco viola sta per scoccare le dita, pronunciando la frase "Io sono ineluttabile".

House Democrats can push their sham impeachment all they want.



President Trump's re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS — Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 10, 2019

Capovolgendo i fatti di Endgame, Trump dunque, nonostante le accuse di impeachment, vincerà nel 2020? Questo vorrebbe suggerire il tweet, probabilmente, ma sono stati moltissimi gli utenti a dirsi come minimo perplessi per la scelta. Fanno notare, banalmente, come Thanos sia il cattivo in mezzo a un esercito di esempi positivi, ma soprattutto come, per raggiungere il proprio scopo, il Titano pazzo non abbia esitato a compiere un genocidio, cercando di sterminare addirittura la sua famiglia adottiva.

It’s good the president identifies with the character that commits-

*check notes*

universal genocide — Wenzler Powers (@WenzlerPowers) December 10, 2019

Senza contare, come fanno notare molti altri, che alla fine Thanos perde contro gli Avengers e, se pure è questa la stessa speranza per Trump nel 2020, gli utenti consigliano comunque un bel ripasso dell'Universo Marvel a tutto lo staff.