Thandiwe Newton critica le dichiarazioni di Sean Penn sugli uomini femminilizzati: "Sei solo tragico"

Thandiwe Newton ha commentato le recenti dichiarazioni di Sean Penn che, in un'intervista rilasciata a The Independent, ha sostenuto che gli uomini siano diventati "troppo femminilizzati".

La star di Westworld non ha quindi esitato a condividere il suo parere, sostenendo che il collega sia diventato "tragico".

Sean Penn aveva sostenuto qualche settimana fa: "Faccio parte del club che crede che gli uomini nella cultura americana siano diventati selvaggiamente femminilizzati. Non penso che essere un bruto, essere insensibili o mancare di rispetto alle donne abbia qualcosa a che fare con la mascolinità o in passato fosse così. Ma non penso che per comportarci nel modo giusto con le donne si dovrebbe diventare come loro". La star aveva poi ribadito: "Ho queste donne davvero forti nella mia vita che non considerano la mascolinità come un segno di oppressione nei loro confronti. Penso ci siano dei fattori codardi che portano le persone a rinunciare ai propri jeans e a indossare delle gonne".

Thandiwe Newton, che ha recentemente presentato al Sundance Film Festival il film God's Country, ha quindi commentato su Twitter le dichiarazioni del premio Oscar scrivendo: "Amico, cosa stai dicendo? Per davvero? Sei uno sciocco che blatera... In passato eri sexy, ma ora sei semplicemente tragico".

L'attrice ha inoltre aggiunto, commentando il fatto che Penn abbia espresso la sua opinione mentre era accanto a Dylan Penn: "Di fronte a tua figlia?!? Quella povera creatura. Grazie a dio sua madre è così fantastica. Smettila di rovinare la brillantezza di Licorice Pizza con queste assurdità".