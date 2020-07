Tetris: Taron Egerton sarà il co-creatore dei videogame in un nuovo biopic

Ancora un biopic per Taron Egerton: stavolta l'attore inglese si calerà nei panni del co-creatore del Tetris Henk Rogers, personaggio con alle spalle una storia decisamente complicata.

Rocketman

Taron Egerton racconterà la complicata storia del Tetris in un film incentrato sulla battaglia sul videogioco che si situa in un momento storico particolarmente tumultuoso.

Il Daily Mail anticipa l'ingaggio di Taron Egerton in Tetris, biopic dedicato al video game designer olandese Henk Rogers. Il creativo si assicurò i diritti per distribuire Tetris sulle console, alimentando la popolarità del gioco, ed è anche il fondatore della Tetris Company, che possiede il marchio. Il film racconterà la battaglia legale che ebbe luogo durante la Guerra Fredda sulla proprietà del videogame.

A dirigere Tetris sarà Jon S. Baird, le riprese prenderanno il via a settembre. Secondo le anticipazioni, al centro della storia vi sarà la disputa tra un'agenzia di programmazione computer sovietica e le compagnie guidate dal media mogul Robert Maxwell e dal figlio Kevin. Dopo una lunga battaglia, Henk Rogers riuscì a farsi riconoscere i diritti sulla proprietà intellettuale di Tetris per sé e per il creatore del gioco Alexey Pajitnov, che aveva ideato Tetris il 6 giugno 1984, mentre lavorava per l'Accademia delle Scienze dell'URSS di Mosca.