Terry Gilliam: "Stavo lavorando a un'idea originale di Stanley Kubrick prima della pandemia"

Terry Gilliam ha svelato che stava lavorando a un film tratto da un'idea di Stanley Kubrick che non era mai stata realizzata, ma i suoi progetti sono stati ostacolati dalla pandemia.

Il filmmaker, intervistato dal quotidiano La Repubblica in occasione del Ventotene Film Festival, ha parlato del progetto le cui riprese avrebbero dovuto iniziare a settembre.

Il regista Terry Gilliam ha spiegato: "Stavo lavorando a un film che in origine era un'idea di Stanley Kubrick. C'era una sceneggiaura e aveva un cast, ma il lockdown ha rovinato tutto".

Recentemente si era parlato di uno script che il filmmaker aveva iniziato a scrivere in collaborazione con Richard LaGravenese, di cui non erano stati diffusi molti dettagli.

Gilliam ha inoltre parlato di come la situazione mondiale ha cambiato il suo approccio alla narrazione: "Il problema è che il mondo è diventato così strano che ciò pensavamo fosse satira è diventato realtà, quindi non so più come affrontare il mondo".

Stanley Kubrick, invece, aveva pensato a un possibile sequel del cult Il dottor Stranamore, intitolato Son of Strangelove, che voleva affidare a Gilliam che ne aveva parlato nel 2013: "Non ne sapevo nulla prima della morte di Kubrick, ma avrei voluto realizzarlo".

L'idea originale a cui ha accennato il filmmaker sarebbe, tuttavia, un altro potenziale film sviluppato da Stanley Kubrick.