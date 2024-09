Terrifier 3: Art in versione Babbo Natale semina morte e caos nel trailer italiano

Midnight Factory, etichetta di Plaion Pictures, ha svelato online il trailer italiano dell'atteso Terrifier 3, terzo capitolo della saga horror slasher realizzata da Damien Leone. Il sequel sarà il primo film con al centro la storia di Art il clown che arriverà sul grande schermo in Italia, in anteprima il 31 ottobre per festeggiare Halloween con i fan e, successivamente, dal 7 novembre in tutti i cinema.

I capitoli precedenti, per la gioia di chi vuole recuperare l'inizio della sanguinosa storia, sono invece disponibili sui canali Midnight Factory su Prime Video e Mediaset Infinity.

Le prime anticipazioni su Terrifier 3

Il video pubblicato online mostra qualche anticipazione degli eventi ambientati cinque anni dopo l'ultima apparizione del killer interpretato da David Howard Thornton. Travestito da Babbo Natale, Art il Clown ritorna però a causare morte e terrore tra gli abitanti di Miles County.

Nel trailer si vede il villain estrarre dal sacco dei regali un'ascia, iniziando così a uccidere di nuovo.

Tra i ritorni nel film ci sono anche quelli di Sienna Shaw (Lauren LaVera), eroica sopravvissuta al massacro del secondo capitolo, costretta ad affrontare nuovamente la propria nemesi assieme al fratello Jonathan (Elliott Fullam).

Molte le new entry nel terzo capitolo della saga horror e tra le apparizioni da non perdere ci sono anche quelle del maestro degli effetti speciali Tom Savini (Zombi di George Romero, Dal tramonto all'alba di Robert Rodriguez).

Il film ha potuto contare sul budget più elevato a disposizione di un film della saga, proponendo così sequenze talmente sanguinose e sconvolgenti al punto da aver fatto sentire male persino l'interprete di David Howard Thornton, interprete di Art. Il clown sarà inoltre accompagnato dalla dalla diabolica Victoria (Samantha Scaffidi).

Il successo della saga

Il villain Art il Clown ha raggiunto in popolarità tra gli appassionati del cinema horror delle icone come Michael Myers e Freddy Krueger. Il folle clown è stato inoltre in grado di valicare i confini cinematografici, spopolando sui social come volto di innumerevoli contenuti su TikTok e conquistando anche il mondo dei videogiochi, venendo scelto per apparire nella Stagione 6 di Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty: Warzone 2.0.