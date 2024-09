Terrifier 3, il regista: "Un grande studio mi ha proposto il reboot, ma non sarà mai così sanguinoso"

Il regista di Terrifier 3 Damien Leone ha rivelato il tentativo di uno studio cinematografico di acquisire il franchise e ridurre quindi il livello di gore.

Nel 2016, il primo Terrifier ha introdotto il pubblico ad Art il Clown (David Howard Thornton), seguendo il maniaco assassino mentre compiva una serie di omicidi molto sanguinosi. Il film è stato un successo indie a sorpresa e Art è tornato di recente nel successivo Terrifier 2 nel 2022. Ora Leone si sta preparando per l'uscita di Terrifier 3, che continuerà le avventure omicide di Art e che, come i suoi predecessori, non è stato classificato dall'MPA.

In una recente intervista concessa a Total Film, Leone ha rivelato che uno studio cinematografico mainstream ha espresso interesse a rilevare i diritti del suo franchise per "reboottarlo per un pubblico più ampio". Invece di passare a una versione non classificata o NC-17, questo reboot avrebbe ridotto il gore per arrivare a una classificazione R, cosa che non ha soddisfatto Leone:

"Volevano fare un reboot per un pubblico più ampio. Non è quello che mi interessava. Dicevano: 'Deve essere classificato come R, non può essere così cruento come l'avete fatto'. Sapevo che non mi avrebbero mai lasciato girare i primi 10 minuti di quello che volevo fare [in Terrifier 3]. Così ho pensato: 'Rimaniamo fedeli a quello che è questo franchise'".

Terrifier 3, il regista anticipa: "I primi cinque minuti saranno cruenti e molto controversi"

La decisione di Leone di rifiutare le avances degli studios significa che manterrà il controllo creativo sul franchise di Terrifier, il che presumibilmente significa che i livelli di gore e violenza non diminuiranno. L'appoggio di uno studio, tuttavia, avrebbe probabilmente portato alla realizzazione del reboot di Terrifier con un budget più elevato. Gli studios, inoltre, hanno in genere un maggiore potere quando si tratta di distribuzione in Nord America e a livello internazionale, il che avrebbe probabilmente portato a un maggiore introito al botteghino.

Il primo Terrifier è stato realizzato con un budget stimato di soli 35.000 dollari e ha finito per incassare oltre 416.000 dollari al botteghino. Il sequel ha aumentato il budget a 250.000 dollari e ha incassato 15,7 milioni di dollari. Il budget di Terrifier 3 è stimato in 2 milioni di dollari e, pur non essendo più nel territorio del microbudget dei suoi predecessori, il film è ancora una produzione indipendente a basso costo.