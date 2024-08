Terrifier 3, il nuovo trailer è davvero raccapricciante perfino per questa saga horror

Art il Clown sta tornando e dominerà anche la stagione natalizia per riempirla con i vostri peggiori incubi

Nelle ultime ore è stato condiviso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Terrifier 3, terzo capitolo di questa piccola saga horror indipendente e a basso budget che ha conquistato il box-office americano.

Nel nuovo film, diretto ancora una volta da Damien Leone (Terrifier, Terrifier 2), Art il Clown (David Howard Thornton) è pronto a scatenare un'altra serie di caos sugli ignari residenti di Miles County mentre si addormentano pacificamente la vigilia di Natale.

La pellicola sarà pronta a infestare di incubi il vostro sonno a partire dall'11 ottobre 2024, quando verrà distribuito nelle sale americane.

Ecco la nuova sinossi: "Dopo essere sopravvissuti al massacro di Halloween di Art il Clown, Sienna e suo fratello stanno lottando per ricostruire le loro vite distrutte. Con l'avvicinarsi delle feste, cercano di abbracciare lo spirito natalizio e di lasciarsi alle spalle gli orrori del passato. Ma proprio quando pensano di essere al sicuro, Art il Clown ritorna, deciso a trasformare l'allegria delle feste in un nuovo incubo".

Terrifier 3, il regista anticipa: "I primi cinque minuti saranno cruenti e molto controversi"

Il cast di ritorno include Lauren LaVera (Sienna), Samantha Scaffidi (Victoria Heyes), Elliot Fullam (Jonathan Shaw) e la superstar della AEW Chris Jericho (Burke), mentre Daniel Roebuck debutterà come Babbo Natale. Nel film compaiono anche la leggenda Tom Savini, Jason Patric, Antonella Rose, Krsy Fox, Clint Howard e Jon Abrahams.

Terrifier 3 è stato nominato da USA Today come uno dei 10 film horror più attesi del 2024. Dopo la proiezione nelle sale, Cineverse prevede di distribuire il film su tutte le piattaforme, compreso il suo servizio di streaming horror SCREAMBOX. Terrifier ha trovato un proprio mercato florido anche in altri settori, tra cui magliette, decorazioni per Halloween, podcast e romanzi.