Terrifier 3: aperti su Amazon i preorder della Steelbook Collector's 4K UHD del film di Damien Leone

Su Amazon sono attualmente aperti i preorder della Steelbook Collector's 4K UHD + Blu-ray di Terrifier 3. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 69,99€, con "Prenotazione al prezzo minimo garantito" (maggiori info su questa modalità di prenotazione nella sezione "termini" nella pagina del film su Amazon). Tutti i dettagli relativi alla steelbook in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. La Steelbook Collector's 4K UHD di Terrifier 3 in questione è venduta e spedita da Amazon, con la data d'uscita indicata al 14 febbraio 2025.

Terrifier 3 Steelbook Collector's Edition: un dono natalizio di puro terrore

L'orrore indossa il rosso natalizio con l'edizione Steelbook Collector's 4K UHD + Blu-ray di Terrifier 3, una celebrazione del macabro che ridefinisce il confine tra cinema horror e puro spettacolo disturbante. Art the Clown, l'iconico e brutale antagonista, ritorna in grande stile, armato di un'ironia crudele e di una ferocia senza limiti, per sconvolgere il periodo più magico dell'anno.

Terrifier 3, intervista a Lauren LaVera: "La mia Sienna Shaw, figlia di tutte le final girls dei film horror"

Questa edizione speciale è uno scrigno per gli appassionati arricchito da una t-shirt esclusiva, un booklet, 5 cartoline da collezione e un poster. Oltre al film in 4K UHD e Blu-ray, la Steelbook include tre ore di contenuti speciali, permettendo di esplorare la visione di Damien Leone.