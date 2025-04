To the Wonder: Terrence Malick sta lavorando a una versione estesa del film con Ben Affleck

Il regista di The Tree of Life avrebbe intenzione di distribuire il lungometraggio uscito nel 2012 con un minutaggio più elevato.

In attesa della conclusione della post-produzione di The Way of the Wind, il regista Terrence Malick avrebbe già nel mirino un altro progetto sul quale sarebbe già al lavoro.

Si tratta di un montaggio esteso del suo lungometraggio uscito nel 2012, To the Wonder, proprio come fece in passato con The Tree of Life e The New World.

La versione lunga di To the Wonder in lavorazione

A svelare la scelta di Malick è stato il montatore Keith Fraase, uno dei cinque accreditati al montaggio del film:"So che c'è una versione più lunga di To the Wonder su cui stanno lavorando da un po'".

Profilo di Ben Affleck in To the Wonder

Pur ammettendo di non sapere esattamente cosa contenga, Fraase ha ipotizzato la presenza di storyline escluse dal film uscito al cinema e molte più scene di Ben Affleck.

Come accade spesso con i film di Terrence Malick anche in To the Wonder sono diversi gli attori tagliati in fase di montaggio.

Le star tagliate da To the Wonder e le recensioni negative della critica

Tra gli attori che presero parte al film e furono tagliati in post-produzione ci sono Jessica Chastain, Michael Sheen, Rachel Weisz, Barry Pepper e Amanda Peet. Anche il film successivo di Malick, Song to Song, escluse nella versione definitiva nomi del calibro di Christian Bale, Benicio del Toro, Haley Bennett, Trevante Rhodes e Boyd Holbrook.

Primo piano di Olga Kurylenko in To the Wonder

To the Wonder viene considerato il primo grande flop critico nella carriera di Terrence Malick. Nonostante il giudizio eccellente sulla regia e la fotografia di Emmanuel Lubezki, il film venne considerato vuoto dal punto di vista narrativo ed è considerato il primo tassello della fase calante del regista di capolavori come I giorni del cielo, La sottile linea rossa e The Tree of Life.