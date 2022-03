Colin Farrell su Terrence Malick e quell'episodio sul set, tra pioggia e fulmini

Nel corso della sua partecipazione a Hot Ones, Colin Farrell ha raccontato la sua esperienza con Terrence Malick sul set di The New World.

Colin Farrell ha raccontato a proposito di The new world - Il nuovo mondo e Terrence Malick: "Ricordo che una volta c'era un temporale mentre stavamo girando in West Virginia. I fulmini erano tantissimi e altrettanto numerosi erano i tuoni, assordanti. Uno dei produttori ha detto: 'Oh Gesù, oh Cristo, qualcuno vuole andare a prendere Terry? E guardiamo fuori e questo tizio del cazzo, Terry Malick, reggeva la telecamera in spalla come un fottuto direttore d'orchestra, fondamentalmente. E stava fuori a farsi investire dal vento e da una fottuta tempesta di fulmini. È stato bellissimo".

L'attore di The Batman ha proseguito: "Terry non è assolutamente uno stupido ma è a tal punto innamorato della Natura e delle sue leggi fisiche da porre in secondo piano gli esseri umani nel suo cinema! Lui è davvero una persona onesta, innamorata e luminosa". Infine, Farrell ha chiosato: "Non dimenticherò mai quel momento! Q'orianka era con me, le dovevo recitare qualche battuta. A un certo punto, Terry ci ha guardato e ha chiesto: 'Ehi, quello è un falco pescatore?'. Ecco, mi sono sentito insultato ma, allo stesso tempo, innamorato della sua onestà. Terry è davvero un grande uomo!".

Nel 2012 anche Christopher Plummer aveva descritto Terrence Malick nel corso di una roundtable in compagnia di Tilda Swinton, Viola Davis, George Clooney e Charlize Theron. L'attore ha dichiarato: "Il problema di Terry è che ha bisogno di lavorare con uno sceneggiatore. Lui si mette in testa di poter fare tutto. Scrive, riscrive, taglia, rimaneggia e, alla fine, ciò che ottiene rischia di sembrare pretenzioso. Anche al montaggio finisce per tagliare totalmente la storia raccontata. Terry ha un modo di costruire le inquadrature estremamente poetico. Però, queste inquadrature sono quadri. Lui si perde mentre gira. Ricordo un mio dialogo estremamente complesso e bello. Ecco, io e Colin siamo finiti sullo sfondo e lui mi ha detto: 'Oh, cazzo, avrà visto qualche falco pescatore!'".