Harmony Korine: 'Terrence Malick ha scritto una sceneggiatura per me'

Harmony Korine ha svelato che Terrence Malick ha scritto per lui una sceneggiatura e il progetto potrebbe riportarlo alla regia di un "film normale".

Il filmmaker, dopo il flop di Beach Bum - Una vita in fumo, ha infatti ammesso di aver perso l'interesse nei confronti del cinema "tradizionale".

Uno script firmato da Malick

Il regista, che presenterà a Venezia 2023 il progetto Aggro Dr1ft, ha spiegato a GQ: "Ho semplicemente perso l'interesse per i film normali. Ho pensato: 'C'è qualcosa di diverso. Quella è realmente diventata l'ossessione. Ho pensato: 'Cosa accade dopo tutto questo?'. Onestamente, ho sempre ricevuto più soddisfazione dalla pittura. Non mi diverto realmente a girare film".

Harmony Korine ha però aggiunto: "Terrence Malick ha scritto una sceneggiatura e mi vuole come regista. Si tratta di uno script realmente, realmente meraviglioso. Ed è forse una delle uniche cose che riesco a immaginare possa riportarmi alla realizzazione di film in modo tradizionale. Ma, anche in quel caso, la parte difficile ora è semplicemente l'idea di guardare attraverso un mirino e girare, come ad esempio le persone che parlano sedute a tavola. Tutto questo dialogo diventa sempre un ostacolo. Tutte queste cose di cui non ti importa realmente. Non lo so. Quello sarebbe un caso speciale". Il regista ha aggiunto, parlando di Malick: "L'ho sempre adorato e i suoi film sono stati così importanti per me da ragazzino, e lo sono ancora. Ma quello sarebbe forse l'unico progetto".

Niente più film 'tradizionali'

Harmony Korine a Locarno 2023 durante l'incontro col pubblico

Korine ha quindi ribadito che non trova interessanti i film 'normali': "Sembrano tutti come se siano stati elaborati. Anche i dialoghi, sembrano come se tutti siano stati scritti dalla stessa persona. Tutti parlano nello stesso modo".

Il filmmaker è convinto che il cinema tradizionale non abbia un futuro: "Non vedo realmente molti ragazzini che vanno al cinema. Guardo i miei film ed è quasi come quando mia madre cercava di farmi leggere i libri. La narrazione è stata completamente cancellata. E quello che state guardando è in realtà solo un'esperienza".

Con la sua casa di produzione, Harmony Korine vuole quindi aiutare gli utenti a creare un "remix o realizzare i propri film" e l'obiettivo è di produrre un progetto al mese: "Invece che scrivere a qualcuno un assegno per 50 milioni per realizzare un film, come si realizzano 50 film da 1 milione di dollari?

Li chiamo film, ma non lo sono realmente. Come si prende l'intera idea dell'intrattenimento, dei giochi live-action, e si crea qualcosa di nuovo? Qui l'ossessione è che c'è qualcosa di diverso oltre a quello che abbiamo già proposto, quello che sta morendo, e c'è qualcosa di nuovo che sta nascendo".