Terrence Malick ha diretto il nuovo spot per Louis Vuitton

Terrence Malick ha girato il nuovo spot per Louis Vuitton durante la post-produzione del suo prossimo film biblico "The Way of the Wind".

Un nuovo progetto e una nuova sfida per Terrence Malick che ha diretto il nuovo spot di Louis Vuitton che unisce scatti di varie località degli Stati Uniti.

Questa la sinossi ufficiale dello spot riportata da Indiewire: "Come parte di un lungo viaggio alla scoperta di paesaggi da sogno in tutto il mondo, Louis Vuitton sbarca negli Stati Uniti per l'ultimo capitolo della sua campagna in corso. In una serie di capitoli che hanno abbracciato l'Islanda, la Grecia, la Giordania e la Francia, quest'ultima campagna approda negli ambienti selvaggi del New Mexico e del Texas, dove l'iconico baule Louis Vuitton funge da vascello immaginario da cui un ragazzino e la sua banda di amici partono per un'avventura. Gli scatti stravaganti della fotografa Viviane Sassen ritraggono l'immaginazione sfrenata della giovinezza. A White Sands, nel New Mexico e nella natura selvaggia fuori Austin, in Texas, si gioca con le prospettive, si ravvivano le ombre e si usa la natura".

Terrence Malick sfrutta il suo approccio al cinema, paragonato a quello di un pittore da molti dei suoi collaboratori, per creare il nuovo spot per Louis Vuitton. "Terry è terribilmente coinvolto in scatti poetici", ha dichiarato Christopher Plummer in un'intervista del 2012 parlando della sua esperienza in The New World con il regista. "Che sono stupendi, ma sono dipinti. Tutti quanti. Lui ci si perde, e le storie si disperdono, in particolare nel nostro film".

Dopo tre anni dall'uscita del suo ultimo film, La vita nascosta - Hidden Life, ambientato in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, il regista si è gettato nella produzione del film biblico The Way of the Wind, una rivisitazione di scene chiave della vita di Gesù in cui Mark Rylance indossa i panni di Satana.