Terrence Malick "impazzito" per Hamnet: "Che opera magnifica"

Terrence Malick ha interrotto il silenzio che circonda la sua persona per elogiare uno dei contendenti all'Oscar come miglior film, Hamnet - Nel Nome Del Figlio, della regista Chloe Zhao.

Candidato a 11 nomination, Hamnet si è rivelato una vera e propria sorpresa di questa stagione dei premi grazie alla poesia che trapela dall'opera e al talento degli interpreti Jessie Buckey e Paul Mescal. Apprezzato dalla critica e dal pubblico, il film ha spinto perfino il veterano Terrence Malick a dire la sua scrivendo una lettera di apprezzamento al produttore Nicolas Gonda dopo aver assistito a una proiezione privata.

Un primo piano di Jessie Buckley in Hamnet

Che cosa ha scritto Terrence Malick?

Nella lettera di Terrence Malick diffusa da Focus Features si legge:

"Caro Nic, Ho guardato Hamnet ieri sera. Avevo il cuore in gola per tutto il tempo. Mi sono sentito scosso fino al midollo. È stato bruciante, meraviglioso. Che opera magnifica. Per favore, di' a Chloé e a tutta la troupe cinematografica ciò che tutti voi sapete così bene: che film meraviglioso avete fatto, pieno di amore, tenerezza, umanità e compassione".

Di cosa parla Hamnet?

Come anticipa la nostra recensione di Hamnet, l'adattamento dell'omonimo romanzo di Maggie O'Farrell ricostruisce gli eventi drammatici che hanno ispirato la creazione di Amleto concentrandosi in particolar modo sulle conseguenze della perdita dell'unico figlio sulla moglie di Shakespeare. Viene mostrato, infatti, ciò che accade ad Agnes Shakespeare dopo la perdita del figlio undicenne Hamnet a causa della peste. Dopo che un'epidemia colpisce Stratford-upon-Avon, il Bardo non riesce a tornare in tempo da Londra per assistere alla morte del figlio. Il lutto avrà conseguenze devastanti sull'intera famiglia.

Hamnet - Nel Nome Del Figlio, uno dei favoriti agli Oscar 2026 secondo i nostri pronostici, arriverà nei cinema italiani il 5 febbraio distribuito da Universal Pictures.