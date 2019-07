Terremoto in California: a Disneyland il Millennium Falcon chiude dopo nuove scosse

Nuova scossa di terremoto in California, a Disneyland il Millennium Falcon è stato chiuso in via precauzionale, così come le altre attrazioni. Questa seconda scossa, più forte di quella di giovedì scorso, è stata avvertita distintamente nell'area di Los Angeles.

Dopo il terremoto in California del 4 luglio, un nuovo sisma, stavolta di magnitudo 7.1, ha scosso la California del Sud venerdì sera, alle 20.19 circa, a partire dall'epicentro a Ridgecrest, nella Searles Valley, la stessa area interessata dal terremoto di giovedì scorso. A Disneyland numerose attrazioni sono state chiuse per precauzione, come si può leggere anche da alcune testimonianze sui social. I visitatori hanno atteso pazientemente la fine dei controlli che si sono conclusi dopo un paio d'ore, con la riapertura delle attrazioni principali. Anche in occasione del terremoto del 4 luglio, Disneyland si era fermata per dei controlli.

All rides at Disneyland closed right now for inspection because of recent earthquake. I just heard someone say possibly 2 hours closed - could be more. pic.twitter.com/50a6qfxsgL — Angela Kim (@angelaishere) 6 luglio 2019

Numerosi visitatori sono stati costretti ad uscire dal Millennium Falcon e aspettare fuori in attesa che la crew di Disneyland effettuasse le dovute verifiche post terremoto. Il celebre parco di divertimenti è situato ad Anaheim, nella periferia di Los Angeles.

Everyone evacuating from the Millenium Falcon. Bizarre to be in Battu for the aftershock #disney #disneyland #earthquake pic.twitter.com/ArOhYVnf14 — Kyle Reilly (@kylereilly) 6 luglio 2019

In un video condiviso su Twitter, si vede il momento in cui il terremoto viene avvertito a Disneyland: alcune lanterne oscillano a causa della scossa, ma non tutti sembrano accorgersene, come fanno notare alcune persone tra i commenti. In altri video condivisi da altre zone della California, le scosse invece sono più evidenti.

Sempre nell'area di Los Angeles inoltre, sono state evacuati numerosi cinema che sono stati costretti ad interrompere la proiezione dell'atteso film Marvel Spider-Man: Far From Home. Molti utenti su Twitter hanno scherzato proprio sugli "effetti" immersivi del film e la brutale realtà del sisma, che per qualche minuto si sono sovrapposti.

Secondo alcune testimonianze, non appena gli spettatori hanno avvertito le scosse, si sono alzati e diretti verso l'uscita, ordinatamente. Un po' di spavento e poi le sale hanno ripreso le loro attività.

That immersive technology from Spider-Man was sick! Even that Earthquake during the fight scene felt real #californiaearthquake #SpiderManFarFromHome @Marvel — Elijah Soriano (@Fr33M6s6n) 6 luglio 2019