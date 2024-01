Terra Amara sfida Sanremo: la programmazione Mediaset durante la settimana del Festival

Mediaset sfiderà Sanremo 2024 con la sua controprogrammazione, almeno era così nelle intenzioni di Pier Silvio Berlusconi qualche mese fa, ma da allora di acqua sotto i ponti ne è passata. Così, vista la "fuga" di Grande Fratello e Ciao Darwin, solo Terra amara, ormai onnipresente sulla rete ammiraglia, resterà fedele alla vecchia linea dell'ad.

La programmazione Mediaset nella settimana del Festival di Sanremo

Durante la settimana del Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio, in diretta su Rai 1, la programmazione di Italia 1 e Rete 4 resterà sostanzialmente invariata, come precisa il sito davidemaggio.it. Il palinsesto di Canale 5, invece, sarà stravolto dalla kermesse.

Ecco nel dettaglio cosa dovrebbe succedere sulle reti Mediaset:

martedì 6 febbraio

Canale 5 - Film

Italia 1 - Le Iene

Rete 4 - É Sempre Cartabianca

mercoledì 7 febbraio

Canale 5 - Film

Italia 1 - Film

Rete 4 - Fuori dal Coro

giovedì 8 febbraio

Canale 5 - Terra amara

Italia 1 - Film

Rete 4 - Dritto e Rovescio

venerdì 9 febbraio

Canale 5 - Terra amara

Italia 1 - Film

Rete 4 - Quarto Grado

sabato 10 febbraio

Canale 5 - Film

Italia 1 - Film

Rete 4 - Film

Nessun doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello, dunque, che andrà regolarmente in onda lunedì 5 febbraio ma sarà rimpiazzato da Terra amara nella serata di giovedì 8 febbraio. La soap turca tornerà anche venerdì 9 febbraio al posto di Ciao Darwin. Niente da fare neppure per C'è posta per te nella serata di sabato 10 febbraio. Dopo il flop di un anno fa, quando il programma di Maria De Filippi si era "schiantato" contro la corazzata di Amadeus, Queen Mary ha comunicato già a dicembre che non sarebbe andata in onda con il suo show nella "settimana santa" della TV.