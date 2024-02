Terra Amara anticipazioni 20 febbraio: Uzum travolta da una moto, la disperazione di Zuleyha

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda martedì 20 febbraio, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di lunedì 19 febbraio.

Terra Amara: riassunto della puntata del 19 febbraio

Dopo aver detto a Lutfiye che non avrebbe fatto niente ad Abdulkadir, Fikret sequestra l'uomo nel sonno e lo porta in un capanno nel bosco. Lì, lo costringe a confessare il motivo dell'omicidio di Fekeli, ma Abdulkadir si inventa una storia per non svelare l'identità di Hakan Gumusoglu.

Fikret incendia il capanno, ma lascia un coltellino con cui Abdulkadir riesce a liberarsi. Intanto, Lutfiye viene convocata dal sindaco, che vuole supportare la sua candidatura come membro del consiglio.

Anticipazioni del 20 febbraio: L'incidente inaspettato a Mehmet

Zuleyha trascorre del tempo con Uzum e le dona una fotografia che mostra lei, Gaffur e Saniye. Mentre la donna è impegnata in una conversazione con Mehmet, un incidente con una moto coinvolge Uzum, la ragazza viene travolta da un motociclista.

Nella nuova puntata: La corsa in ospedale

Uzum viene prontamente trasportata in ospedale. Fortunatamente, dopo un'attenta valutazione medica, i dottori rassicurano Zuleyha e Gaffur sullo stato di salute della piccola, confermando che la piccola Uzum sta bene nonostante il terribile incidente.

Nel prossimo episodio: Un nuovo arrivo

Intanto, mentre l'attenzione di tutti era rivolta verso l'ospedale e il benessere di Uzum, alla villa giungeva un'altra figura, Cevriye, la cugina di Rasit