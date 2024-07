Terminator Zero: la fine del mondo è vicina nel nuovo trailer del reboot

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di Terminator Zero, il suo prossimo reboot del noto franchise. La serie debutta nel Giorno del Giudizio, il 29 agosto, la stessa data in cui nel 1997, come rivelato in Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, la rete di intelligenza artificiale nota come Skynet prende coscienza di sé e usurpa i suoi padroni umani, portando a una guerra totale tra umanità e macchine.

"La fine del mondo arriva domani", è il terribile avvertimento che si sente nel trailer mentre lo scienziato Malcolm Lee cerca di salvare il mondo. Potete guardare il video in calce alla news.

Terminator Zero: il legame con Terminator 2: Il giorno del giudizio alimenta l'hype per la serie anime

Alcuni dettagli sulla serie reboot

Realizzata dallo studio di animazione giapponese Production IG (Ghost in the Shell), la serie di otto episodi farà parte dell'universo di Terminator ma sarà incentrata su nuovi personaggi. Sarà la prima iterazione del franchise ad essere animata.

Trasmessa in anteprima il 29 agosto su Netflix, Terminator Zero si svolge in due linee temporali: "2022: una guerra futura infuria da decenni tra i pochi sopravvissuti umani e un esercito infinito di macchine. 1997: l'IA nota come Skynet ha preso coscienza di sé e ha iniziato la sua guerra contro l'umanità".

Terminator Zero: lo scheletro di un Terminator nell'immagine della serie Netflix

Tra il futuro e il passato si trova una soldatessa (Mizuno) inviata indietro nel tempo per cambiare il destino dell'umanità. Arriva nel 1997 per proteggere uno scienziato di nome Malcolm Lee (André Holland) che lavora per lanciare un nuovo sistema di intelligenza artificiale (Rosario Dawson) progettato per competere con l'imminente attacco di Skynet all'umanità. Mentre Malcolm affronta le complessità morali della sua creazione, è braccato da un implacabile assassino proveniente dal futuro che altera per sempre il destino dei suoi tre figli, si legge nella sinossi di Netflix.

La serie è stata ideata da Mattson Tomlin, sceneggiatore di The Batman 2, che funge da showrunner. Sarà produttore esecutivo insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance. Masashi Kudo è il regista e Production IG è lo studio di animazione.