Terminator Genisys, Matt Smith svela la sua reazione di fronte al look di Arnold Schwarzenegger sul set

La star di The Crown ha svelato il suo stupore di fronte all'aspetto di Schwarzy nel film.

Matt Smith ha ricordato di essere rimasto sbigottito quando vide il look di Arnold Schwarzenegger per le scene d'azione di Terminator Genisys, il capitolo del franchise diretto da Alan Taylor e uscito nelle sale cinematografiche nel 2015, con Schwarzenegger di nuovo nel ruolo di T-800.

Il film ricevette perlopiù recensioni negative ma fu un grande successo di pubblico e Matt Smith vi partecipò nel ruolo di un avanzato Terminator T-5000 di nome Alex, l'incarnazione di Skynet. In una chiacchierata con Variety, Smith ha ricordato un'esperienza bizzarra vissuta sul set del quinto episodio per il grande schermo della saga sci-fi.

Il look di Schwarzy

"Il mio periodo piuttosto breve trascorso in quel mondo" ricorda Smith "È stato piuttosto strano, quando stavo girando. Il mio primo giorno è stato con Arnold Schwarzenegger e lui indossava soltanto la metà superiore e dei pantaloni spandex verdi, come quelli per il green screen. Pensavo 'Che diavolo sta succedendo?'. Interpreto un computer, è stato piuttosto bizzarro".

Emilia Clarke in azione in Terminator Genisys

La saga di Terminator, dopo il grande exploit dei primi due film e Terminator 2 - Il giorno del giudizio di James Cameron considerato come uno dei migliori sequel mai realizzati, è calata bruscamente dal terzo in poi, Terminator 3 - Le macchine ribelli, e i successivi Salvation e Genisys sono stati stroncati dalla critica. Quest'ultimo risulta essere il film con la percentuale peggiore di recensioni su Rotten Tomatoes.

Rispetto a Salvation, che deluse anche dal punto di vista del box-office, Terminator Genisys riuscì invece a conquistare il pubblico. Dai 371,4 milioni di dollari del 2009 si è passati ai 440,6 milioni, partendo da un budget di 155 milioni. Un successo al botteghino che potrebbe aver esaurito anche le aspettative del pubblico, in considerazione del flop dell'ultimo capitolo, Terminator - Destino oscuro, con il ritorno di Linda Hamilton.