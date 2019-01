Terminator 6: ecco Arnold Schwarzenegger nel primo video dal set!

Marica Lancellotti

Arnold Schwarzenegger si prepara a tornare nei panni del suo cyborg T-800 per Terminator 6, sequel di cui il regista Tim Miller ha appena diffuso un primo video ufficiale. Nè un promo, né un trailer, la clip è stata filmata dietro le quinte del set ungherese e mostra il cast e la crew al lavoro.

Nonostante il flop di Terminator: Genisys, del 2015, uno dei franchise più popolari del cinema di fantascienza si prepara al ritorno, e lo fa dall'Ungheria, per cui Tim Miller (regista, tra gli altri, di Deadpool) non può che spendere parole d'elogio. Gli fa eco Arnold Schwarzenegger, che ricorda di aver già lavorato a Budapest all'inizio degli anni '80 e come, da allora, gli studi di posa e le tecnologie messe a disposizione siano decisamente migliorati. Un ringraziamento particolare da parte di regista e protagonista assoluto va allo storico produttore Andy Vaina, executive di saghe come Terminator e Rambo, venuto a mancare circa una settimana fa (la clip è stata filmata alla fine del 2018).

Non solo Schwarzenegger: in questo primo video è possibile riconoscere anche alcuni altri membri del cast principale come Mackenzie Davis e Natalia Reyes, che interpreteranno due nuovi personaggi del film, rispettivamente Grace e Dani Ramos. C'è poi un momento che toccherà il cuore di tutti i fan della prima ora: Arnold Schwarzenegger che si ricongiunge a Linda Hamilton, storica interprete di Sarah Connor. La Hamilton tornerà a interpretare il suo personaggio per la prima volta dopo Terminator 2 - il giorno del giudizio del 1991. Infatti Terminator 6 ignorerà i tre film più recenti della saga - Le macchine ribelli, Salvation e Genisys - e riprenderà la storia seguita da James Cameron con i primi due film. Cameron stesso tornerà, in veste di produttore. Terminator 6 arriverà nei cinema il 1 novembre 2019 (qui potere leggere la nostra classifica dei film più attesi del 2019).

