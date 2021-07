Terence Hill è il figlio di Massimo Girotti?

Per anni si è creduto che Terence Hill, pseudonimo di Mario Girotti, fosse il figlio del grande Massimo Girotti, celebre pallanuotista e attore italiano, ma questa non è altro che una leggenda metropolitana. Il protagonista di Don Matteo, infatti, l'ha smentito più volte ma la voce ha continuato a girare per decenni.

Terence Hill nel primo episodio della sesta stagione di Don Matteo

"No, non sono parente di Massimo Girotti." Dichiarò Mario durante un'intervista di un suo fan club. "Scelsi il nome di Terence per un film che ebbe molto successo e di conseguenza, anche se avevo firmato per riprendere subito dopo il mio vero nome, non me lo permisero, dato che ormai avevo raggiunto il successo ed ero diventato famoso come Terence Hill."

Un altra voce falsa inerente al leggendario attore italiano riguarda proprio il suo nome d'arte: alcuni credevano che fosse un omaggio al commediografo romano Terenzio e al cognome, Hill, della moglie americana-tedesca. "Quella fu una storia inventata di sana pianta da un giornalista che mi intervistò a quei tempi e decise di rendere la cosa più interessante scrivendo che avevo preso il cognome di mia moglie per fare un omaggio alle donne, visto che eravamo nel periodo delle rivendicazioni femministe", dichiarò Hill durante uno dei suoi fan club.

Il nome d'arte dell'attore, in realtà, nacque durante le riprese di Dio perdona... Io no!: "Mi fu chiesto di scegliere entro 24 ore un nome americano da una lista di venti. Scelsi Terence Hill perché suonava bene ed era facile da pronunciare dato che si legge come si scrive; inoltre mi saltò all'occhio che le iniziali erano le stesse di quelle di mia madre e mi sembrò ben augurante."