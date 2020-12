Terence Hill: "Bud Spencer non vedeva un tubo e menava alla cieca"

Terence Hill e Bud Spencer hanno dato vita ad una delle coppie più amate del cinema italiano, attorno a cui fioccano i racconti e le leggende. Nel corso di un'intervista con Millennium (il mensile del Fatto Quotidiano), Terence Hill si è soffermato sul suo rapporto con Bud e sul suo comportamento sul set e ha ricordato i problemi di vista di cui soffriva il suo collega.

Due superpiedi quasi piatti - Terence Hill con Bud Spencer

In modo particolare, Terence Hill ha ricordato l'atletismo (o presunto tale) che caratterizzava le loro performance. Ogni tanto, però, capitava che qualcuno si facesse male o che le cose non andassero come previsto. E la colpa era da attribuire anche alla scadente vista di Bud Spencer. A questo proposito, Terence ha dichiarato: "Sapevate che Bud non vedeva un tubo e quando giravamo non poteva portare gli occhiali? Così faceva mettere i tizi da menare tutti attorno. Uno qua, uno là e poi si girava e gliele dava di santa ragione".

Con la sua costante ironia, Terence Hill ricorda la paura che provavano tutti gli attori sul set alla vista di Bud Spencer: "Questi poveretti tremavano dalla paura. Io poi gli facevo dei gran dispetti e gli dicevo che non aveva colpito bene uno, invitandolo a colpirlo nuovamente".

Nonostante queste prese in giro, Bud Spencer ha considerato più volte l'incontro con Terence Hill come una sorta di miracolo. E anche il suo collega è totalmente d'accordo. La sua convinzione, infatti, è che i suoi ruoli nei film con Bud Spencer gli abbiano cambiato la vita e abbiano lanciato la sua carriera nel firmamento del cinema italiano, dando loro l'opportunità di formare una coppia indissolubile e mitologica per almeno un ventennio.