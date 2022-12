Tenebre e ossa 2: nuove foto e la data di uscita su Netflix dei prossimi episoidi

Netflix ha condiviso delle foto inedite e annunciato la data di uscita di Tenebre e ossa 2, la seconda stagione composta da otto episodi inediti, della serie tratta dai romanzi di Leigh Bardugo: il 16 marzo 2023.

Le immagini ritraggono tutti i protagonisti della serie, dal villain interpretato da Ben Barnes, alla giovane eroina che rappresenta l'unica speranza per il regno di Ravka, diviso da una barriera oscura d amolti anni.

La seconda stagione di Tenebre e ossa proseguirà intrecciando gli elementi della trilogia principale del Grishaverse, quella di Shadow and Bone (in particolare da Siege and Storm, ovvero Assalto e Tempesta) e della duologia spin-off Six of Crows.

Nel cast di Tenebre e ossa ci sono Jessie Mei Li che sarà Alina Starkov, Archie Renaux nei panni di Malyen "Mal" Orestsev, Ben Barnes nella parte del generale Kirigan. Tra i personaggi coinvolti ci sono inoltre Kaz Brekker (Freddy Carter), Inej Ghafa (Amita Suman), Jesper Fahey (Kit Young), Nina Zenik (Danielle Galligan) e Matthias Helvar (Calahan Skogman)

Tenebre e ossa: Ben Barnes in una foto della seconda stagione

Tenebre e ossa: Kit Young in una foto della seconda stagione

Tenebre e ossa: Patrick Gibson in un'immagine della seconda stagione

Tenebre e ossa: una foto di Freddy Carter

Tenebre e ossa: Lewis Tan in uno scatto della stagione 2

Tenebre e ossa: i personaggi di Alina e Mal in una foto della seconda stagione

Tenebre e ossa: un'immagine della seconda stagione

Tenebre e ossa: Jessie Li in una foto della seconda stagione

La storia è ambientata in un mondo diviso in due da una perpetua barriera di oscurità, in cui creature innaturali si nutrono di carne umana, una giovane soldatessa scopre di possedere poteri che potrebbero riunire il suo paese. Ma mentre lotta per imparare a gestire il potere, forze del male complottano contro di lei. Ladri, assassini e santi sono in guerra e servirà molto più della magia per sopravvivere.