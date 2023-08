Temptation Winter: Filippo Bisciglia alla guida del programma, l'indiscrezione

Maria De Filippi ha fatto sicuramente una scelta oculata per la sua ultima creazione, Temptation Winter, affidando la conduzione del nuovo programma a Filippo Bisciglia. Secondo quanto rivelato da TvBlog, sembra che il conduttore della versione estiva del docureality prenderà le redini dello spin-off che avrà inizio nel prossimo inverno.

La versione invernale di Temptation Island è stata annunciata da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione della programmazione Mediaset per il 2023/24. È importante sottolineare che il nome Temptation Winter non è ancora stato confermato ufficialmente, sebbene il programma venga ormai comunemente chiamato così sia dai fan del docureality che dagli addetti ai lavori.

Recentemente si è ipotizzato che Maria De Filippi potesse scegliere una conduttrice tra un gruppo di nomi che includeva anche Maria stessa, Silvia Toffanin, Lorella Cuccarini, l'autrice Raffaella Mennoia e Ilary Blasi. Tuttavia, sembra che quest'ultima, almeno per questa stagione, rimarrà senza programmi su Mediaset.

Al momento, la location in cui Filippo Bisciglia condurrà le coppie nel loro viaggio nei sentimenti deve ancora essere definita. La produzione sta valutando diverse opzioni, tra cui l'utilizzo di un resort estivo in paesi caldi, seguendo così il percorso tracciato da Temptation Island. Al momento, ci sono molte speculazioni riguardo alla possibilità che i concorrenti della versione invernale siano ospitati in una confortevole baita di montagna. Per quanto riguarda i partecipanti di Temptation Winter, potrebbe essere una combinazione di concorrenti VIP e persone non famose, ma anche in questo caso si tratta di supposizioni.