Ilary Blasi fuori da Mediaset per decisione di Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi può salvarla?

Ilary Blasi sarebbe ormai fuori da Mediaset. A dare conferma di quanto già si sospettava da più di un mese è il settimanale Oggi, che aggiunge un dettaglio interessante: sarebbe stata proprio lei la prima vittima di Pier Silvio Berlusconi. La sua ultima Isola dei famosi non sarebbe piaciuta per niente ai vertici dell'azienda, da qui la decisione.

La decisione di Pier Silvio Berlusconi

Alla morte di Silvio Berlusconi, suo figlio ha annunciato la volontà (e per certi aspetti la necessità) di un nuovo corso: "fare informazione popolare di alta qualità e bandire le derive trash da tutti i format", come si legge su Oggi. Da qui non solo la decisione di sostituire Barbara D'Urso con Myrta Merlino a Pomeriggio 5, e di ingaggiare Bianca Berlinguer per il martedì sera di Retequattro, ma anche quella di studiare un cast di vip per Il Grande Fratello decisamente distante rispetto alle ultime due edizioni (cosa che pare stia dando filo da torcere agli autori "costretti a sfiancanti provini per formare un cast di livello su esplicita richiesta"). Nella crociata anti-trash dell'amministratore delegato Mediaset è finita anche Ilary Blasi, che non figura nell'elenco di conduttori e conduttrici della prossima stagione in quel di Cologno Monzese. Come scrive Oggi: "la sua Isola dei Famosi non compare in palinsesto, l'ultima edizione non è piaciuta ai vertici del Biscione, che hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione sul futuro del programma".

Maria De Filippi potrebbe salvare Ilary Blasi?

Come riportato da Biccy.it, un altro settimanale, DiPiù, ha stilato un elenco di possibili candidate alla conduzione di Temptation Island Winter. Se l'apprezzato Filippo Bisciglia, già al timone della versione estiva, resta l'ipotesi più concreta, nei corridoi di Mediaset si starebbero facendo anche altri nomi. Se Maria De Filippi in persona potrebbe volersi cimentare con la sua ultima creatura (anche la versione invernale del reality dei sentimenti sarà prodotta dalla Fascino), Silvia Toffanin sarebbe giusto alla ricerca di un programma serale da affiancare all'impegno di Verissimo. Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro di "Queen Mary", sarebbe pronta al grande passo verso la conduzione, ma dalla scuola di Amici potrebbe arrivare addirittura Lorella Cuccarini. Quinto e ultimo nome in ballo sarebbe proprio quello di Ilary Blasi, al momento senza una trasmissione tutta sua e più impegnata nella battaglia legale contro l'ex marito Francesco Totti.