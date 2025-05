Temptation Island torna su Canale 5 a luglio con diverse novità

Temptation Island da giovedì 3 luglio e Battiti Live da lunedì 7 luglio: sono questi i due appuntamenti da segnare per Canale 5. Dalla prossima settimana infatti, la rete entrerà a regime estivo, tra repliche e poche novità.

Ecco dunque come cambia la programmazione.

Temptation Island

Filippo Bisciglia

Prodotto di punta dell'estate Mediaset, Temptation Island tornerà il prossimo 3 luglio, stando ai listini ufficiali di Publitalia.

Confermata la conduzione di Filippo Bisciglia; a differenza dello scorso anno, ci sarà una sola edizione estiva. Nel 2024 infatti, si era provato a doppiare il successo dello show con una seconda edizione in partenza a settembre: molto ravvicinata rispetto all'altra, non ne aveva però replicato gli ascolti.

A partire da quest'anno inoltre, il programma si è spostato in Calabria.

Battiti Live e gli altri: la programmazione di Canale 5

Gianmarco Steri

Battiti Live con Alvin e Ilary Blasi sarà in onda a partire dal 7 luglio.

Dalla prossima settimana invece, Federica Panicucci andrà in vacanza e verrà sostituita da Dario Maltese con Morning News; poi toccherà alle repliche di Forum.

Il pomeriggio si apre con le soap: Uomini e Donne e Pomeriggio 5 verranno sostituiti da due nuove serie, La Forza Di Una Donna e Forbidden Fruit. Intanto, Maria De Filippi celebrerà la fine di Uomini e Donne con la scelta di Gianmarco Steri in prima serata venerdì 30 maggio.

In seguito, al venerdì è previsto Ciao Darwin in replica. Nel preserale ci sarà Gerry Scotti con le nuove puntate di Caduta Libera, mentre in access prime time Antonio Ricci sostituirà Striscia la Notizia con la solita Paperissima Sprint.

Per il resto, film nei weekend e le partite della Fifa World Cup, che trasmetterà in chiaro la migliore partita del giorno fino alla finale di domenica 13 luglio.