Temptation Island: Siria e Matteo un mese dopo il falò di confronto: stanno insieme o si sono lasciati?

Siria Pingo e Matteo Vitali sono stati i protagonisti dell'ultimo falò di confronto dell'edizione estiva di Temptation Island 2024 che quest'anno andrà in onda anche a settembre. Su Witty Tv è stata pubblicata l'intervista registrata trenta giorni dopo la fine del programma. Scopriamo cosa hanno rivelato.

Siria e Matteo 30 giorni dopo la fine di Temptation Island

La prima a parlare è stata la ragazza che ha raccontato: "Abbiamo deciso di ripartire daccapo, di darci una seconda possibilità, quindi è come se ci fossimo rifidanzati nuovamente. Siamo molto felici e le attenzioni che mi sta dando adesso devono continuare, anche da parte mia." Matteo ha spiegato che la loro relazione si è rinvigorita: "La fiamma si è riaccesa, molto più forte di prima, sono più sicuro di me stesso e ora sono sicuro di poterle dare quel che lei ha sempre voluto."

Riguardo al suo percorso nel docu-reality, Siria ha espresso soddisfazione: ha detto di essere contenta della strada intrapresa sia con i tentatori che con le altre ragazze, le quali sono diventate sue amiche. Ha capito di amare il suo fidanzato di voler continuare la relazione con lui.

Matteo e Silvia nella clip di presentazione

Matteo ha rivelato di essere stato molto teso all'inizio del programma a causa del suo passato, riferendosi al bullismo subito perchè da ragazzino era considerato "troppo dolce", ma grazie al supporto dei partecipanti ha trovato la forza di aprirsi e mostrarsi per quello che è.

Un punto di svolta per loro è stato il confronto proprio sul bullismo, un argomento che non avevano mai affrontato, come raccontato da Siria: "Quando ho scoperto che lui ha sofferto di bullismo, usciti dal programma siamo stati ore ed ore a parlare di questa cosa, di quello che ha passato perché l'ho passato anche io e confrontarsi su una cosa che abbiamo subito entrambi può farci solo che forza. La cosa che mancava nel nostro rapporto era la comunicazione ed è stato il motivo per cui abbiamo deciso di partecipare al programma. La comunicazione era assente, per quello usciti abbiamo parlato di tutto."

Il ragzzo ha riflettuto su come il programma lo abbia aiutato a comprendere le sue colpe: ha ammesso di aver trascurato le passioni della sua fidanzata, promettendo di essere più presente e di accompagnarla dove lei desidera andare. Siria ha parlato anche del suo rapporto con il lavoro, spiegando che al ritorno a casa ha deciso di metterlo temporaneamente da parte per dedicare del tempo a loro due.

Lui ha aggiunto che anche il suo lavoro è molto pesante, ma ha deciso di rallentare un po' per recuperare il tempo perso, pur mantenendo i propri spazi. Riguardo alla tanto discussa playstation, la ragazza ha esultato: "A proposito della playstation... non esiste più. Cioè esiste ma non ci ha più giocato, quindi in questa cosa ho vinto".

Infine, i due hanno parlato dei loro progetti futuri. Siria ha menzionato i viaggi che faranno, come quello in Sicilia a settembre e quello ad Amsterdam a ottobre. Matteo ha compreso l'importanza di condividere le passioni e ha promesso di accompagnarla dove lei desidera andare.

Temptation Island 2024, Matteo Vitali e Siria Pingo emozionano anche Filippo Bisciglia: ecco come è finita

Alla fine dell'intervista, Matteo ha baciato Siria e ha promesso di non fare più errori, di non trascurarla e di renderla felice. Poi, le ha regalato un mazzo di rose rosse. Commossa, lei ha affermato: "Un giorno avremo una famiglia, ancora sono piccola devo prendere la patente, dobbiamo avere una casa, stabilizzarci, ma sarei felice di avere una famiglia con lui."