Temptation Island, proposte di matrimonio e tradimenti: stasera su Canale 5 succede di tutto, le anticipazioni

Altro che relax estivo: a Temptation Island 2025 il termometro dei sentimenti è in costante ebollizione. Questa sera, martedì 29 luglio, andrà in onda una delle puntate più movimentate della stagione, la prima del triplice appuntamento finale. Tra un tradimento consumato al riparo dalle telecamere, una proposta di matrimonio che spiazza tutti e il ritorno a sorpresa di una coppia già scoppiata, lo show promette di tenere il pubblico incollato allo schermo.

Temptation Island: nella puntata di stasera Valerio, Ary e il bacio segreto che cambia tutto

Il bacio notturno di Ary e Valerio a Temptation Island

In una puntata che si annuncia scoppiettante, il primo colpo di scena arriva dal triangolo più bollente di questa edizione. Valerio, chef romano diviso tra il dubbio e la gelosia, dopo aver visto Sarah avvicinarsi troppo al tentatore Salvo, si abbandona alle attenzioni della single Ary.

Ma non è un semplice flirt: i due si isolano dal gruppo, si chiudono in bagno e, lontano da occhi indiscreti, arriva il bacio che segna il punto di non ritorno. A sorpresa, sarà proprio Valerio a chiedere un falò immediato. Motivo? Confessare tutto, ma anche fare chiarezza su un sentimento nascente.

Matrimonio in vista una coppia insospettabile

Antonio e Valentina

Lui geloso all'eccesso, lei sempre più indipendente: Antonio e Valentina sembravano destinati a dirsi addio tra urla e corse disperate tra i villaggi. E invece, contro ogni previsione, le anticipazioni rivelano un finale romantico degno di una soap.

Antonio, dopo mille scivoloni e qualche tentatrice di troppo, deciderà di mettersi in ginocchio e chiederle di sposarlo. Valentina accetterà? In molti tifano per il sì. Se confermato, sarà uno dei momenti più iconici dell'edizione 2025 di Temptation Island.

Il ritorno di Alessio e Sonia M.

Alessio e Sonia M.

Non mancheranno nemmeno i "fantasmi" del passato. A fare il loro ritorno saranno infatti Sonia M. e Alessio, la coppia di avvocati pugliesi che si era detta addio qualche puntata fa. Ora, dopo settimane di tensioni, potrebbero sorprendere tutti con un confronto chiarificatore.

Intanto nel villaggio Marianne conquista sempre più spazio nel cuore (e nei pensieri) di Angelo, mentre Rosario continua a soffrire per Lucia, tra dubbi esistenziali e pianti a raffica.

Temptation Island 2025 si prepara al gran finale

Il conto alla rovescia è iniziato: tre serate di fila - 29, 30 e 31 luglio - per scoprire chi tornerà a casa in coppia, chi lascerà l'isola in lacrime... e chi porterà un anello in valigia. Dopo i picchi di ascolto dell'ultima puntata, Temptation Island è pronto a chiudere col botto. E voi, siete pronti al colpo di scena finale?