Temptation Island, cosa succederà nella puntata del 29 luglio? Il ritorno di Alessio e Sonia M.

C'è chi torna indietro, chi cade nel tranello della nostalgia e chi si ritrova a spiegare perché era in giardino alle tre del mattino con una perfetta sconosciuta. Forse non siamo veramente pronti per la volata finale di Temptation Island 2025, che dal 29 al 31 luglio manda in onda la sua trilogia conclusiva con un'unica certezza: i nodi stanno per venire al pettine.

Alessio e Sonia M: quando il confronto diventa un deja vu

Sonia M. a Temptation Island 2025

Il ritorno più chiacchierato? Senza ombra di dubbio quello di Alessio e Sonia M. Usciti dal programma con un falò che sembrava chiudere tutto, li ritroveremo a sedere di nuovo (insieme) davanti a Filippo Bisciglia. Ma perché tornare dove ci si è già detti "addio"? Forse nostalgia, forse voglia di avere l'ultima parola... o forse solo confusione sentimentale.

I follower intanto scommettono su un "back together", ma c'è chi si augura che Sonia M. abbia imparato a voltare pagina senza retromarce.

Angelo beccato di notte: il video che cambia tutto

Tra le immagini già trapelate, una su tutte ha lasciato il segno: Angelo, nel cuore della notte, immortalato con la single Marianna in un angolo del villaggio. La qualità è da telecamera di sorveglianza, ma l'effetto è da spy story: sussurri, ombre e movimenti sospetti. Maria Concetta, appena vede il filmato, crolla. E con lei anche le poche certezze rimaste tra le coppie in gioco.

Valentina e Antonio, il loro amore è un'altalena senza freni

Antonio Panico

Ci sono relazioni che sembrano giri sulle montagne russe. Quella tra Valentina e Antonio è una di queste. Prima lui si infuria per un'esterna troppo complice tra la sua ragazza e un single. Poi, puntuale, arriva il contrappasso: Valentina guarda un video in cui Antonio pare decisamente a suo agio con una tentatrice. Amore, vendetta o semplice legge del taglione?

Temptation Island: ultimo round in tre puntate

Il viaggio nei sentimenti è ormai giunto al capolinea. Ma cosa resta, alla fine, quando le telecamere si spengono? Le coppie resisteranno al fuoco incrociato di dubbi, gelosie e tentazioni o imploderanno davanti a milioni di spettatori? La risposta arriverà in tre atti, il primo in onda il 29 luglio.