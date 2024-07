Temptation Island 2024, Lino Giuliano minaccia Martina De Ioannon: “pubblico cose che non dovrei condividere”

Continua la preparazione degli ex di Temptation Island in vista del loro possibile arrivo al Grande Fratello: cercando di non farsi dimenticare dal pubblico alimentano polemiche, molto spesso pretestuose. Nelle ultime ore è stato Lino Giuliano attraverso un video su TikTok, ad attaccare Martina De Ioannon, ex di Raul Denotros che avrebbe parlato male di lui. Il partenopeo ha addirittura minacciato di pubblicare qualcosa che non andrebbe condiviso sul web.

Minacce e tensioni dopo Temptation Island

Lino ha criticato Martina De Ioannon per aver parlato male di lui e per averlo giudicato senza conoscerlo. Giuliano le ha ricordato che lei è stata la prima a sindacare sulle altre persone, sottolineando che lui, invece, non si è mai permesso di dire nulla contro di lei, pur avendone l'opportunità. "Ero coerente e sapevo che in quel momento non potevo giudicarti se stavo sbagliando prima io", ha spiegato il partenopeo nella clip condivisa sul social.

Il concorrente del docu-reality ha accusato l'ex di Raul di aver detto ad Alessia che lui era "viscido" senza nemmeno conoscerlo, e ritiene che quella che era la sua fidanzata avrebbe dovuto difenderlo dalle critiche delle sue amiche, come lui avrebbe fatto per lei. Secondo Lino, Alessia lo ha denigrato e ha permesso alle altre ragazze del villaggio di fare lo stesso. "Ma io non incolpo te, bensì Alessia, perché se ti toccano l'innamorato come dicevi tu di essere... se qualcuno parlava male di lei, io lo rimettevo subito al posto suo", sono state le sue parole.

Alessia durante il falò di confronto

Infine, Lino, che insieme ad Alessia dovrebbe far parte della prossima edizione del Grande Fratello, ha dato un avvertimento a Martina, chiedendole di smettere di attaccare tutti, minacciandola di condividere cose compromettenti su di lei: "Stai attaccando tutti e tutte. Finiscila che fai sicuramente più bella figura perché se no veramente pubblico cose che non devo pubblicare, quindi fai la brava".

Lino ha ammesso di aver fatto degli errori, ma ha sostenuto di essere stato coerente con i suoi sentimenti, essendo affezionato ad Alessia ma sentendo una forte attrazione per Maika. Infine, Lino ha avvertito Martina che continuando con i suoi attacchi potrebbe peggiorare ulteriormente la sua situazione: "Alla fine sono stato coerente perché quando sono uscito quello che pensavo di volere oggi me lo sto vivendo. Però, Martina, non andare oltre perché stai piena di figure di m.rda peggio di come sto io".