Temptation Island e poi… e poi…: ecco quando scopriremo il destino delle coppie

Il successo dell'ultima edizione di Temptation Island è stato travolgente: il docu-reality di Canale 5 ha conquistato ascolti record e un seguito social senza precedenti, diventando uno dei programmi più discussi dell'estate televisiva. Per la prima volta, Mediaset ha deciso di cavalcare questo entusiasmo dedicando allo show uno speciale in prima serata a settembre dal titolo Temptation Island e poi... e poi....

Il programma mostrerà al pubblico cosa è accaduto alle sette coppie dopo la puntata conclusiva del reality, quella dedicata a un mese dopo, quando le coppie spiegano cosa è successo nei trenta giorni successivi al falò di confronto che ha chiuso la loro esperienza nel resort calabrese.

Le coppie protagoniste e il mistero dopo la fine del programma

Nello speciale Temptation Island e poi... e poi... le sette coppie riveleranno verità, cambiamenti e colpi di scena rimasti finora avvolti nel mistero. Da quando l'ultima puntata è andata in onda, infatti, non ci sono state notizie ufficiali sui protagonisti, anche i loro profili su Instagram sono rimasti privati.

Quando andrà in onda Temptation Island e poi... e poi...

Le coppie, sotto contratto con la produzione, non hanno potuto raccontare il loro destino né sui social né nelle interviste, alimentando così la curiosità dei fan in attesa dello speciale. In questi giorni ci sono stati solo avvistamenti, come quando Valerio Ciaffaroni e la tentatrice Ary Mercuri sono stati fotografati insieme allo stadio.

Adesso, però, la data tanto attesa è stata finalmente svelata: Temptation Island e poi... e poi... andrà in onda lunedì 15 settembre in prima serata su Canale 5. Sarà quella l'occasione in cui il pubblico scoprirà definitivamente come sono andate le storie delle sette coppie protagoniste dell'edizione 2025.

Le sette coppie di Temptation Island 2025: come hanno lasciato il programma