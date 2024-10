Temptation Island: Anna demolisce Alfred a falò di confronto, mentre Filippo Bisciglia fa discutere

La puntata dell'8 ottobre di Temptation Island ha regalato un falò di confronto decisamente esplosivo tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator, una delle coppie più discusse di questa edizione autunnale. Il rapporto tra i due era già compromesso dopo l'avvicinamento del suo fidanzato alla tentatrice Sofia, culminato in un bacio che ha profondamente ferito Anna. La ragazza, che aveva promesso "fuoco e fiamme" al falò, non ha deluso le aspettative, portando avanti uno scontro acceso.

L'ultimo confronto davanti alle telecamere di Temptation Island

Alfred ha chiesto il falò per chiarire la sua posizione, dichiarando ad Anna che il suo legame con lei era sempre stato influenzato dal profondo affetto che provava per la sua famiglia. Ha ammesso di non avere mai avuto il coraggio di lasciarla per via della gratitudine che sentiva nei confronti dei suoi genitori, i quali lo avevano accolto come un figlio. Tuttavia, ha sottolineato che, partecipando al programma, ha finalmente capito di non essere più innamorato della fidanzata e ha preso una decisione definitiva.

Anna, tuttavia, non ha accettato queste spiegazioni con leggerezza, sottolineando che per due anni ha dato al suo fianzato infinite possibilità di cambiare, sempre perdonandolo quando tornava da lei. Visibilmente infuriata, ha contestato ogni giustificazione del fidanzato, dichiarando che se lui avesse davvero rispettato la sua famiglia, non avrebbe agito come ha fatto all'interno del programma. Nonostante le lacrime di Alfred, la ragazza è rimasta ferma sulle sue posizioni, definendolo un uomo di "poca sostanza".

Il falò tra Anna e Alfred

Il conduttore Filippo Bisciglia ha tentato di fare da mediatore, cercando di spiegare ad Anna che Alfred, partecipando a Temptation Island, ha finalmente trovato il coraggio di essere sincero. La ragazza, però, ha rifiutato questa spiegazione, criticando il ragazzo per il comportamento inappropriato avuto con Sofia, arrivando a dirgli: "Che schifo!"

Poi, mentre lui piangeva ha sentenziato: "Ora torni là, una bella toccatina e passa tutto" ed infatti dopo pochi minuti dalla fine del falò lui si è asciugato le lacrime ed è andato a baciare la tentatrice. Alla fine, Anna ha concluso che questa esperienza l'ha resa consapevole del suo valore, dichiarando: "Io valgo, tu sei niente". I due si sono lasciati, con l'ormai ex fidanzata che ha voltato le spalle ad Alfred, determinata a ricominciare da sola.

Un ex protagonista contro Filippo

Nel frattempo, la puntata ha suscitato numerose reazioni sui social, tra cui quella di Lino Giuliano, ex partecipante di Temptation Island, che ha criticato duramente l'atteggiamento di Filippo Bisciglia. In un post su Instagram, Lino ha accusato il conduttore di doppiopesismo, affermando che mentre ha cercato di giustificare Alfred, in occasione del suo falò, Filippo non gli aveva mostrato la stessa comprensione. Giuliano ha ironizzato sull'atteggiamento del conduttore, accusandolo di non essere stato coerente e aggiungendo con sarcasmo: "Numero uno! A me manco la mano per salutarmi mi diede".