Temptation Island, Alessio lascia Sonia M. al falò: “vado a fare un percorso psicologico importante”

Nel terzo appuntamento di Temptation Island, andato in onda giovedì 17 luglio, si è consumato uno dei momenti più intensi e discussi dell'edizione: il falò di confronto tra Sonia Mattalia e Alessio Loparco. I due, avvocati e conviventi da otto anni, si sono ritrovati faccia a faccia dopo giorni di tensione e riflessioni dolorose. Il pubblico si aspettava che fosse Sonia a mettere fine alla relazione, ma il colpo di scena è arrivato quando Alessio ha deciso di lasciare la fidanzata e uscire dal programma da solo.

Il falò più atteso dell'edizione: Sonia e Alessio faccia a faccia

Il confronto si è acceso sin dalle prime battute. la Loparco, ferita e visibilmente scossa, ha subito chiesto spiegazioni sulle frasi pronunciate dal compagno nei video mandati in onda, in particolare quando lui ha detto di averla chiesta in sposa "per gratitudine" e di non sapere se l'avesse mai amata davvero. "Tu hai preso un bisturi e mi hai squarciato l'anima senza anestesia", ha detto l'avvocata con voce rotta dall'emozione. "Sentirti dire che stavi con me per senso di protezione e non per amore è stato devastante".

Alessio ha provato a difendersi, affermando che le sue erano riflessioni nate durante il percorso: "Il dubbio contiene sia il sì che il no", ha detto, tentando di spiegare la sua posizione filosofica. Ma Sonia non ci sta: "Non fare il sofista con me", lo incalza. "Hai offeso la mia dignità di donna, sei stato crudele e meschino".

Sonia Mattalia

L'accusa di lui: "Non mi dato la possibilità di confrontarmi"

Il faccia a faccia si fa sempre più acceso. Sonia cerca chiarezza, mentre Alessio sembra più preoccupato per il fatto che lei gli abbia "strappato" la possibilità di vivere pienamente l'esperienza a Temptation Island, sostenendo che solo mettendosi alla prova con altre persone avrebbe potuto capire se la amava o meno. Una giustificazione che ha fatto infuriare ancora di più la sua compagna: "Hai bisogno di provarci con un'altra per capire se ami me?", ribatte Sonia.

Filippo Bisciglia lascia aperto uno spiraglio

L'epilogo arriva come un fulmine a ciel sereno: Alessio decide di porre fine alla relazione e uscire da solo dal villaggio "per fare un percorso psicologico importante". "Tu non mi hai fatto sciogliere il dubbio", dice con freddezza. Sonia, delusa ma determinata, risponde: "Hai scelto la rabbia e non l'amore. Io ti ho amato davvero".

Le sue ultime parole racchiudono tutto il dolore di una storia che si conclude in modo amaro: "Una delusione enorme, mi aspettavo almeno delle scuse. Invece niente". Filippo Bisciglia, colpito dall'intensità dello scontro, lancia però un'ultima frecciatina: "Li rivedremo? Secondo me sì", dimostrando, come anticipato, che il loro viaggio nei sentimenti non è finito ieri.