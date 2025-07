Coldplay come Temptation Island: la kiss cam al concerto svela il tradimento in diretta del CEO di Astronomer

Durante il concerto dei Coldplay andato in scena mercoledì sera a Boston, un momento di intrattenimento si è trasformato in un momento di imbarazzo diventato immediatamente virale. La tradizionale kiss cam, che nei concerti e negli stadi inquadra casualmente coppie tra il pubblico per un bacio a favore di telecamera, ha permesso di scoprire un tradimento.

La clip, che in poche ore ha fatto il giro dei social, mostra Andy Byron, CEO della società di software Astronomer, intento a ballare e sorridere in compagnia di Kristin Cabot, responsabile HR della stessa azienda. Fin qui nulla di insolito, se non fosse che i due, entrambi sposati, si sono mostrati particolarmente imbarazzati quando si sono resi conto di essere finiti sul maxischermo.

Appena la coppia si è accorta di essere stata ripresa, l'atmosfera è cambiata repentinamente. Byron si è chinato dietro le transenne per non farsi riprendere, mentre Cabot si è voltata di spalle e si è coperta il volto tra le mani, cercando di sottrarsi allo sguardo del pubblico. La situazione è apparsa immediatamente abbastanza chiara alle migliaia di occhi indiscreti: in poche ore il tradimento svelato in diretta è diventato virale sui social.

Chris Martin, frontman dei Coldplay, ha commentato ironicamente: "Guarda questi due... o hanno una relazione, o sono molto, molto timidi", senza ovviamente conoscere il contesto.

Chi sono i protagonisti del video virale

Andy Byron è il CEO di Astronomer, startup tech con un valore di mercato che supera il miliardo di dollari. Vive a New York con la moglie Megan Kerrigan Byron e i loro due figli. Anche Kristin Cabot risulta sposata. Al momento né Byron né Cabot hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sull'accaduto, ma il silenzio non ha placato l'eco mediatica scatenata dal video.

Tra meme, commenti e riflessioni più o meno serie sul confine tra vita privata e attenzione pubblica, sono stati tantissimi gli utenti che hanno addirittura provato a contattare direttamente la moglie di Byron.