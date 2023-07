Temptation Island 2023, chi sono Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara e cosa accadrà nella prossima puntata

Questa edizione di Temptation Island 2023 sarà ricordata soprattutto per Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, la coppia originaria di Scafati che, dopo il primo falò di confronto, hanno deciso di lasciarsi. Ecco chi sono i due ragazzi e perchè potrebbero aver deciso di tornare insieme.

Chi sono Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara

Gabriela, una giovane estetista di 19 anni, e Giuseppe, di 24 anni e impegnato nell'azienda di famiglia, sono nati e cresciuti a Scafati, Salerno. Da adolescenti hanno cominciato a frequentarsi, avviando una storia d'amore che ha resistito al trascorrere del tempo. Sette anni fa, quando erano ancora poco più che ragazzi, lei 12enne, lui 17enne, Gabriela e Giuseppe hanno deciso di mettersi insieme. Da allora, sono rimasti uniti, Gabriela ha conosciuto Giuseppe quando aveva solamente 8 anni. Lui è stato il primo ragazzo che ha baciato

Perchè Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara sono a Temptation Island 2023

Gabriela e Giuseppe sono una coppia da circa sette anni, ma Giuseppe è estremamente geloso di lei. Il ragazzo si è iscritto a un sito di incontri ma si è fatto scoprire nella maniera più stupida, dando il numero di telefono della sua fidanzata. Ecco cosa ha detto la ragazza nel video di presentazione: "Ciao, io sono Gabriela. Io e Giuseppe siamo fidanzati da sette anni. Io per lui ho sacrificato tutto, amicizie, scuola e famiglia, perché gli dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola"

E Ancora "A gennaio 2023 scopro che lui si è iscritto, di nascosto, ad un sito d'incontri. Per sbaglio il cretino ha dato il mio numero e mi arriva un messaggio WhatsApp: 'ciao, ma stasera ci dobbiamo vedere?'".

Falò di confronto tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara

Durante il Falò di confronto di lunedì 10 luglio, Gabriela e Giuseppe hanno deciso di lasciarsi. A chiedere il faccia a faccia era stato il ragazzo dopo aver visto un video in cui la sua fidanzata ha baciato il tentatore Fouad. Giuseppe non ha perdonato il gesto di Gabriela che, da parte sua, ritiene di essersi svegliata dopo sette anni di corna. In precedenza erano stati mostrati video in cui Giuseppe flirtava con la tentatrice Roberta

Cosa è successo dopo il Falò di confronto

Gabriela e Giuseppe hanno preso due strade separate. Dopo il Falò, comunque, hanno dichiarato di essere ancora innamorati l'uno dell'altro. "Preferivo mi lasciasse in un altro modo, così fa troppo male", ha detto il ragazzo in lacrime

"Sto morendo dentro, correrei di là ad abbracciarlo, ma devo resistere per me stessa", ha replicato Gabriela

Subito dopo Filippo Bisciglia ha garantito che la loro storia nel programma non è ancora finita: "Il viaggio nei sentimenti di Gabriela e Giuseppe non è finito qui, infatti accadrà qualcosa di inaspettato che li riguarda", ha affermato il conduttore, lasciando gli spettatori con il fiato sospeso, anche se alcune indiscrezioni parlano di un riavvicinamento. Oggi Giuseppe e Gabriela sarebbero di nuovo una coppia.